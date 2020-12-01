Геращенко про ситуацію на Закарпатті: заклики до етнічної ненависті неприпустимі

“Після того, як на засіданні однієї з сільських рад на Закарпатті етнічні угорці заспівали після гімну України гімн Угорщини, почалося роздмухування і заклики до етнічної ненависті до угорської меншини на Закарпатті. Це неприпустимо, Конституція України говорить про те, що всі громадяни України є рівними, незалежно від національності”, — сказав Геращенко.

Він відзначив, що стаття 161 Кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність за порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової та національної приналежності, а за заклики до насильства передбачає до 5 років ув’язнення.

“Зараз ми відкрили справу за ст. 161 і шукаємо того юнака, який або як провокатор, або за своїми переконаннями вирішив порушити Кримінальний кодекс”, — сказав заступник голови МВС.

Нагадаємо, у Закарпатській області за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження.

Зазначимо, що глава МЗС Дмитро Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією.

Додамо, що посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто сьогодні викликали до Міністерства закордонних справ України. Приймав посла — міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.