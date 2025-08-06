Генштаб о ситуации на фронте: 113 боевых столкновений, оккупанты применили 1564 дрона-камикадзе

На данный момент произошло 113 боевых столкновений, оккупанты активно действуют на Лиманском и Покровском направлениях. Как отмечено в сводке Генштаба, враг задействовал для поражения 1 564 дрона-камикадзе, передает УНН.

Сегодня противник, по уточненным данным, нанес 57 авиационных ударов, применил 99 управляемых авиационных бомб, задействовал для поражения 1 564 дрона-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 12 боестолкновений. Противник нанес два авиационных удара, в общей сложности сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал в районе населенного пункта Волчанск, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник в течение дня девять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Голубовка, Тищенковка, Загрызово, в направлении Купянска и Куриловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении враг 14 раз атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Шандриголово, Среднее, Торское, в направлении населенного пункта Григоровка. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении противник девять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григоровки, Переездного и Выемки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении с начала суток Силы обороны отбили наступление противника вблизи населенного пункта Новомарково.

На Торецком направлении враг провел восемь наступательных действий на позиции наших войск в районах населенных пунктов Торецк, Катериновка, Щербиновка, Яблоновка и в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Русин Яр. Силы обороны успешно отбили семь вражеских атак, до сих пор идет одно боестолкновение.

С начала суток враг 30 раз пытался прорвать нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Попов Яр, Родинское, Владимировка, Новоекономическое, Миролюбовка, Лысовка, Мирноград, Зверово, Удачное, Новоукраинка.

По имеющейся информации, потери оккупантов на этом направлении за сегодня составляют 165 человек убитыми и ранеными. К тому же уничтожен один танк, шесть автомобилей, две единицы специальной техники, один терминал спутниковой связи и 85 беспилотных летательных аппаратов противника.

На Новопавловском направлении за сегодня украинские воины отбили 13 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Новополь, Зеленый Гай, Поддубное, Толстой, Воскресенка, Малеевка и в сторону населенного пункта Филиал. Одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. Авиационному удару подвергся населенный пункт Каневское.

На Приднепровском направлении с начала суток произошло шесть боестолкновений. Противник успеха не имел.

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