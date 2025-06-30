Генштаб о ситуации на фронте: 111 боевых столкновений, рф применила более 1,2 тыс. дронов-камикадзе

С начала этих суток на фронте произошло 111 боевых столкновений, россияне задействовали для поражения 1256 дронов-камикадзе, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня оккупанты нанесли 49 авиационных ударов, применив 77 управляемых бомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1256 дронов-камикадзе и совершили 3754 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян. Противник с начала суток нанес два авиационных удара, всего сбросил пять управляемых авиационных бомб и совершил 168 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Юго-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе Волчанска, Зеленого, Глубокого и в сторону Петро-Ивановки.

На Купянском направлении противник совершил три наступательных действия на позиции наших защитников в районах Голубовки и Песчаного. Украинские защитники остановили одну вражескую атаку, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Торское, Белогоровка, Колодези, Новый Мир, Нововодяное, Редкодуб, Торское и в направлениях Среднего, Шандриголово, Ольговки. К этому времени незавершенными остаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре вражеских атаки в сторону Григоровки и Звановки.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано 5 боестолкновений. Захватчик пытался продвигаться в районах Часового Яра, Предтечино и в направлении Белой Горы. Одно из них продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Торецка, Дилиевки и Яблоновки. Силы обороны успешно отбили все штурмы противника.

На Покровском направлении захватнические подразделения 30 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Новоторецкое, Мирное, Проминь, Новосергиевка, Владимировка, Миролюбовка, Мирноград, Лысовка, Удачное, Муравка, Новопавловка, Орехово, Алексеевка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 101 оккупанта, 67 из них – безвозвратно. Также уничтожено девять автомобилей, четыре мотоцикла, четырнадцать беспилотных летательных аппаратов и три спутниковых терминала. Кроме этого, повреждены гаубица и мотоцикл оккупантов.

На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Федоровка, Шевченко, Новополь. Наши защитники успешно остановили шестнадцать атак, еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлении Малиновки.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

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