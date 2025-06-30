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Генштаб про ситуацію на фронті: 111 бойових зіткнень, рф застосувала понад 1,2 тис. дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 101 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 111 бойових зіткнень. Окупанти використали 1256 дронів-камікадзе та здійснили 3754 обстріли позицій. Відбито численні атаки на різних напрямках, найбільше на Покровському.

Генштаб про ситуацію на фронті: 111 бойових зіткнень, рф застосувала понад 1,2 тис. дронів-камікадзе

Від початку цієї доби на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, росіяни залучили для ураження 1256 дронів-камікадзе, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні окупанти завдали 49 авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1256 дронів-камікадзе та здійснили 3754 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах 

- йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Противник від початку доби завдав два авіаційні удари, загалом скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 168 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого та в бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три наступальні дії на позиції наших оборонців у районах Голубівки та Піщаного. Українські захисники зупинили одну ворожу атаку, ще два боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Торське, Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки. До цього часу незавершеними залишаються чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожих атаки у бік Григорівки та Званівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 5 боєзіткнень. Загарбник намагався просуватись у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори. Одне з них триває до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах Торецька, Диліївки та Яблунівки. Сили оборони успішно відбили всі штурми противника.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 30 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 101 окупанта, 67 з них – безповоротно. Також знищено дев’ять автомобілів, чотири мотоцикли, чотирнадцять безпілотних літальних апаратів та три супутникові термінали. Окрім цього, пошкоджено гаубицю та мотоцикл окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль. Наші оборонці успішно зупинили шістнадцять атак, ще два боєзіткнення досі продовжуються.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямку Малинівки.

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

Гелікоптери, танки, крилаті ракети: у Генштабі підбили підсумки втрат ворога за добу30.06.25, 07:35 • 2881 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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