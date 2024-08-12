Генштаб: на фронте уже 80 боевых столкновений, горячее всего на Покровском и Лиманском направлении
Киев • УНН
Российские захватчики совершили 80 атак на позиции ВСУ за сутки. Самые интенсивные бои произошли на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 19 из 25 вражеских атак.
Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток, 12 августа, произошло 80 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак было на Покровском направлении. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении противник совершил три атаки возле Тихого и Волчанска, где до сих пор продолжается один бой.
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На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений, в частности, в районах Берестового, Стельмаховки, Глушковки и Новоосинового. Четыре из которых завершены, два - еще продолжаются.
На Лиманском направлении враг 17 раз штурмовал позиции наших защитников неподалеку Макеевки, Невского, Тернов и Торского. Силы обороны остановили все атаки россиян.
На Северском направлении в течение дня шли три боя. Захватническая армия наступала в сторону Верхнекаменского и Спирного, где потерпела поражение.
На Краматорском направлении произошло пять боестолкновений неподалеку Часового Яра и Богдановки. Два боя завершены, еще три - продолжаются.
На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до восьми - наступали у Железного и Торецка. Половина атак отбита, еще четыре - продолжаются. Кроме этого, захватчики нанесли 12 авиаударов, сбросив 22 КАБа по районам Нелиповки и Торецка.
На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Калиновое, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанное и Скучное. Украинские защитники сдерживают натиск войск рф и отбили 19 атак из 25 начатых врагом. Потери противника на этом направлении уточняются. также враг ударил НАРами по Александрополю.
На Кураховском направлении захватчики пять раз безуспешно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.
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На Времовском направлении противник также пять раз штурмовал наши позиции возле Водяного, Константиновки и Угледара. Три атаки отбиты, две - продолжаются. Ситуация под контролем наших войск. Кроме этого, привлекая авиацию, враг ударил тремя КАБами в район Водяного и запустил несколько НАРов по Новодонецку.
На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, трижды атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.
На других направлениях, как заявили в Генштабе, особых изменений не зафиксировано.
Напомним,
Временно исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов на совещании с президентом рф владимиром путиным заявил, что войска Украины якобы контролируют 28 населенных пунктов региона.