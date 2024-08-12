Генштаб: на фронте уже 80 боевых столкновений, горячее всего на Покровском и Лиманском направлении

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток, 12 августа, произошло 80 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак было на Покровском направлении. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении противник совершил три атаки возле Тихого и Волчанска, где до сих пор продолжается один бой.

білорусь має розбиратися з рф щодо безпілотників у своєму небі – ОТУ "Сіверськ"

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений, в частности, в районах Берестового, Стельмаховки, Глушковки и Новоосинового. Четыре из которых завершены, два - еще продолжаются.

На Лиманском направлении враг 17 раз штурмовал позиции наших защитников неподалеку Макеевки, Невского, Тернов и Торского. Силы обороны остановили все атаки россиян.

На Северском направлении в течение дня шли три боя. Захватническая армия наступала в сторону Верхнекаменского и Спирного, где потерпела поражение.

На Краматорском направлении произошло пять боестолкновений неподалеку Часового Яра и Богдановки. Два боя завершены, еще три - продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до восьми - наступали у Железного и Торецка. Половина атак отбита, еще четыре - продолжаются. Кроме этого, захватчики нанесли 12 авиаударов, сбросив 22 КАБа по районам Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Калиновое, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанное и Скучное. Украинские защитники сдерживают натиск войск рф и отбили 19 атак из 25 начатых врагом. Потери противника на этом направлении уточняются. также враг ударил НАРами по Александрополю.

На Кураховском направлении захватчики пять раз безуспешно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

У курській області рф пошкоджено газовимірювальну станцію "Суджа", через яку йде газ до ЄС

На Времовском направлении противник также пять раз штурмовал наши позиции возле Водяного, Константиновки и Угледара. Три атаки отбиты, две - продолжаются. Ситуация под контролем наших войск. Кроме этого, привлекая авиацию, враг ударил тремя КАБами в район Водяного и запустил несколько НАРов по Новодонецку.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, трижды атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

На других направлениях, как заявили в Генштабе, особых изменений не зафиксировано.

Напомним,

Временно исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов на совещании с президентом рф владимиром путиным заявил, что войска Украины якобы контролируют 28 населенных пунктов региона.