На фронте за прошедшие сутки произошло 123 боя, враг 24 раза пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении, больше всего вражеских атак - 36 - отражено на Покровском направлении. Украинские воины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, в том числе и в глубоком тылу. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 3 августа, пишет УНН.

Детали

"За прошедшие сутки зафиксировано 123 боевых столкновения", - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением трех ракет, а также 80 авиаударов, в частности сбросил 114 КАБ. Кроме этого, совершил 4693 обстрела, из них 93 - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, району сосредоточения ВВТ, пункту управления БПЛА, также поразили два средства ПВО и склад боеприпасов врага.

Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло шесть боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило три. Силы обороны отбивали атаки врага в районе Стельмаховки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши войска отбили 15 атак противника в районах Макеевки Луганской области, Тернов и Торского Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражено 11 атак в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Спирное, Верхнекаменское, Переездное и Выемка.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Часового Яра, Ивановского и Клищеевки Донецкой области.

Враг 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Пивничное, Торецк, Нью-Йорк и Зализное.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 36 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Желанное, Воздвиженка, Ивановка, Новоселовка Первая и Калиновое, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Константиновка, где враг три раза пытался прорвать украинские оборонительные позиции.

На Времовском направлении противник совершил пять безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении Водяного и Степной Новоселки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения в районе Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф.

"Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, в том числе и в глубоком тылу", - отметили в Генштабе.

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