На фронте за прошедшие сутки произошло 149 боев, около трети - на Покровском направлении, где враг был наиболее активным у Новоалександровки, Желанного и Прогресса, на Кураховском направлении оккупанты потеряли за вчера много танков и другой бронетехники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 30 июля, пишет УНН.

Детали

"За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений", - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 62 авиаудара с использованием 99 КАБов. Кроме этого, совершил 4588 обстрелов, из них 110 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как сообщается, нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия агрессора возле Новоосинового, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз неподалеку Невского, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Переездного, Спирного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Григорьевки, Часового Яра, Клещеевки, Калиновки и Богдановки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Дружбы, Пивничного, Зализного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны за сутки остановили 52 атаки. Враг атаковал в районах десяти различных населенных пунктов. Самым активным был у Новоалександровки, Желанного и Прогресса. Действовал на направлении при значительной поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации.

На Кураховском направлении наши защитники отбили 21 штурмовое действие неподалеку Константиновки, Парасковиевки и Победы, где противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Оккупанты потеряли на направлении за вчера большое количество танков и другой бронетехники.

На Времовском направлении враг совершил девять штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Великой Новоселки и Константиновки.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян захлебнулись в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении три атаки россиян успеха не имели. Агрессор понес потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, задействует для ударов fpv-дроны.

"Украинские воины продолжают активно наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая наступательный потенциал врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - отметили в Генштабе.

У межах доби окупанти втратили 1060 військових та 25 танків