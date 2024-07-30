Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за минувшие сутки. Среди потерь - 1060 военных, 25 танков, 38 бронемашин и 46 артиллерийских систем.
За минувшие сутки захватчики потеряли 1060 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 30.07.24:
- Личный состав: 577060 (+1060).
- Танки: 8381 (+25).
- Бронированные боевые машины: 16141 (+38).
- Артиллерийские системы: 16056 (+46).
- РСЗВ: 1130 (+1).
- Средства ППО: 906.
- Самолеты: 363.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 12832 (+27).
- Крылатые ракеты: 2406.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 21687 (+53).
- Специальная техника: 2696 (+6).
По информации, данные уточняются.
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