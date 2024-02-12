Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 396 тысячам

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 395 990 человек, 6416 танков и тысяч единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.02.24 ориентировочно составляли:

• личного состава – около 395 990 (+790) человек,

• танков ‒ 6416 (+10),

• боевых бронированных машин ‒ 11977 (+21),

• артиллерийских систем – 9481 (+6),

• РСЗО – 981 (+0),

• средств ПВО ‒ 666 (+0),

• самолетов – 332 (+0),

• вертолетов – 325 (+0),

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 7302 (+45),

• крылатых ракет ‒ 1882 (+1),

• кораблей/катеров ‒ 24 (+0),

• подлодок - 1 (+0),

• автомобильной техники и автоцистерн – 12599 (+7),

• специальной техники – 1514 (+1).

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