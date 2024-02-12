Генштаб: кількість знищених окупантів наблизилася до 396 тисяч
Київ • УНН
За оцінками Генерального штабу Збройних сил України, втрати рф в особовому складі та техніці в Україні сягнули понад 395 000 військовослужбовців, понад 6400 танків, а також тисячі інших одиниць військової техніки та обладнання.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 395 990 осіб, 6416 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно становили:
• особового складу ‒ близько 395 990 (+790) осіб,
• танків ‒ 6416 (+10),
• бойових броньованих машин ‒ 11977 (+21),
• артилерійських систем – 9481 (+6),
• РСЗВ – 981 (+0),
• засобів ППО ‒ 666 (+0),
• літаків – 332 (+0),
• гелікоптерів – 325 (+0),
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7302 (+45),
• крилатих ракет ‒ 1882 (+1),
• кораблів/катерів ‒ 24 (+0),
• підводних човнів - 1 (+0),
• автомобільної техніки та автоцистерн – 12599 (+7),
• спеціальної техніки ‒ 1514 (+1).14
Повітряні сили ЗС України знищили 14 безпілотників та 1 ракету під час нічної атаки рф12.02.24, 06:55 • 34683 перегляди