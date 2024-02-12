Генштаб: кількість знищених окупантів наблизилася до 396 тисяч

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 395 990 осіб, 6416 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно становили:

• особового складу ‒ близько 395 990 (+790) осіб,

• танків ‒ 6416 (+10),

• бойових броньованих машин ‒ 11977 (+21),

• артилерійських систем – 9481 (+6),

• РСЗВ – 981 (+0),

• засобів ППО ‒ 666 (+0),

• літаків – 332 (+0),

• гелікоптерів – 325 (+0),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7302 (+45),

• крилатих ракет ‒ 1882 (+1),

• кораблів/катерів ‒ 24 (+0),

• підводних човнів - 1 (+0),

• автомобільної техніки та автоцистерн – 12599 (+7),

• спеціальної техніки ‒ 1514 (+1).14

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