Генпрокурор: проверяется еще один факт расстрела пленного украинского военного
Киев • УНН
Прокуроры проверяют видео расстрела пленного украинца российскими военными. Генпрокурор Костин заявил о тщательном расследовании каждого случая нарушения международного гуманитарного права агрессором.
Правоохранители проверяют еще один факт расстрела пленного украинского военного российскими военными, кадры относительно чего появилось в сети, сообщил Генпрокурор Андрей Костин, пишет УНН.
Прокуроры и следователи проверяют еще один факт расстрела пленного украинского военного. Соответствующие кадры были распространены сегодня телеграм-каналами. На видео российские военные цинично расстреливают захваченного и вероятно раненого украинца
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"К сожалению, мы фиксируем все больше таких случаев, когда агрессор демонстративно пренебрегает нормами международного гуманитарного права. Тщательно расследуем каждый факт. Не остановимся, пока каждый военный преступник не понесет наказание", - указал Генпрокурор.
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Напомним
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о расследовании возможной казни 73 украинских военнопленных российскими военными.