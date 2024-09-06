Генпрокурор: перевіряється ще один факт розстрілу полоненого українського військового
Київ • УНН
Прокурори перевіряють відео розстрілу полоненого українця російськими військовими. Генпрокурор Костін заявив про ретельне розслідування кожного випадку порушення міжнародного гуманітарного права агресором.
Правоохоронці перевіряють ще один факт розстрілу полоненого українського військового російськими військовими, кадри щодо чого з'явилося у мережі, повідомив Генпрокурор Андрій Костін, пише УНН.
Прокурори та слідчі перевіряють ще один факт розстрілу полоненого українського військового. Відповідні кадри були поширені сьогодні телеграм-каналами. На відео російські військові цинічно розстрілюють захопленого та ймовірно пораненого українця
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"На жаль, ми фіксуємо все більше таких випадків, коли агресор демонстративно нехтує нормами міжнародного гуманітарного права. Ретельно розслідуємо кожен факт. Не зупинимося, допоки кожен воєнний злочинець не понесе покарання", - вказав Генпрокурор.
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