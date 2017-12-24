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Генассамблея утвердила двухгодичный бюджет ООН в размере 5,4 млрд долларов США

Киев • УНН

 • 12635 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Генеральная Ассамблея ООН в воскресенье утвердила бюджет всемирной организации на 2018-2019 годы в размере 5,39 млрд долларов США - на 166 млн долларов меньше, чем в предыдущий двухлетний период. Соответствующая резолюция была принята консенсусом на последнем пленарном заседании года, который проходил в канун Рождества, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Генассамблея утвердила двухгодичный бюджет ООН в размере 5,4 млрд долларов США

Проект бюджета был подготовлен 5-м комитетом Генассамблеи, которая продолжала переговоры до позднего вечера субботы. Наиболее ярым сторонником сокращения бюджета были Соединенные Штаты, которые требовали урезать расходы ООН на 250 млн долларов США. Американская сторона, по информации агентства France-Presse, предлагала сократить миссии ООН в Палестине, Ливии и Афганистане, сэкономить на некоторых программах развития всемирной организации и найме новых сотрудников, а также зарплатах персонала. Представители ООН в ответ на предложение США выразили готовность урезать финансирование на меньшую сумму, которая предусмотрена новым двухлетним бюджетом.

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Утвержденному в воскресенье бюджет не входят расходы на операции по поддержанию мира. На текущий финансовый год - до 30 июня 2018 - на эти цели выделено 7,3 млрд долларов США - на 570 млн долларов США меньше, чем годом ранее. Кроме того, отдельно от бюджета - за счет добровольных взносов - ежегодно формируется план оказания гуманитарной помощи. В 2018 году на удовлетворение потребностей 91 млн человек, оказавшихся в беде, ООН попросила страны и частных доноров выделить 22,5 млрд долларов США.

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Согласование регулярного бюджета позволило Генеральной Ассамблеи в воскресенье принять ряд других решений, которые предусматривают финансовую нагрузку на секретариат ООН. Среди них - резолюции о проведении переговоров по договору об охране морского биоразнообразия и конференции для принятия глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Поблагодарив странам за проделанную работу, председатель 72-сессии Генассамблеи Мирослав Лайчак призвал делегации быть готовыми к продолжению дискуссий в наступающем году.

Напомним, на 73 пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН одобрили резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина).

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