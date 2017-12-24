У КНДР відкинули нові санкції Радбезу ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Пхеньян відкидає нові санкції Ради Безпеки як акт війни, йдеться в заяві представника МЗС КНДР. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральне телеграфне агентство КНДР (ЦТАК).
“Ми повністю відкидаємо вигадану США і підкореними ними силами санкційну резолюцію як грубе втручання, котре не поважає суверенітет нашої республіки, як акт війни, що руйнує світ і безпеку на Корейському півострові і в регіоні в цілому”, — йдеться в заяві.
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У відомстві підкреслили, що Пхеньян продовжить зміцнювати оборонні сили ядерного стримування для “досягнення реального балансу сил з США і викорінення ядерних загроз, шантажу і ворожих дій” з боку Вашингтона.
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Нагадуємо, Рада Безпеки ООН одноголосно проголосувала за введення нових санкцій проти Північної Кореї у відповідь на їхні останні випробування міжконтинентальних балістичних ракет.