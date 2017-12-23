Трамп щодо санкцій проти КНДР: світ не хоче смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп прокоментував прийняття РБ ООН резолюції щодо посилення санкцій проти КНДР, заявивши, що “світ не хоче смерті”. Про це повідомляє УНН з посиланням на особистий Twitter-акаунт президента.
“Рада Безпеки ООН тільки що проголосувала 15: 0 за прийняття нових санкцій проти Північної Кореї. Світ хоче миру, а не смерті!”, - написав Дональд Трамп у своєму мікроблозі.
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Нагадуємо, що РБ ООН посилила санкції проти КНДР. Постпред США при організації Ніккі Хейлі назвала це рішення “безпрецедентною відповіддю” на дії Північної Кореї. Рада Безпеки ООН одноголосно проголосувала за введення нових санкцій проти Північної Кореї у відповідь на їхні останні випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Новий виток напруженості навколо КНДР розпочався 29 листопада, коли Пхеньян здійснив черговий ракетний запуск. За даними агентства ЦТАК, ракета нового типу “Хвасон-15” за 53 хвилини польоту піднялася на висоту 4475 км і подолала дистанцію в 950 км. Як повідомили в японському міноборони, ракета впала в 250 км від північної префектури Аоморі. На думку експертів, ця принципово нова ракета може долати відстань до 13 тис. Км, тобто в зоні ураження може опинитися практично вся територія США.