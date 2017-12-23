Трамп о санкциях против КНДР: мир не хочет смерти

“Совет Безопасности ООН только что проголосовала 15: 0 за принятие новых санкций против Северной Кореи. Мир хочет мира, а не смерти! ”, - написал Дональд Трамп в своем микроблоге.

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Напоминаем, что СБ ООН ужесточил санкции против КНДР. Постпред США при организации Никки Хейли назвала это решение “беспрецедентным ответом” на действия Северной Кореи. Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи в ответ на их последние испытания межконтинентальных баллистических ракет. Новый виток напряженности вокруг КНДР начался 29 ноября, когда Пхеньян осуществил очередной ракетный запуск. По данным агентства ЦТАК, ракета нового типа “Хвасон-15” за 53 минуты полёта поднялась на высоту 4475 км и преодолела дистанцию ​​в 950 км. Как сообщили в японском Минобороны, ракета упала в 250 км от северной префектуры Аомори. По мнению экспертов, эта принципиально новая ракета может преодолевать расстояние до 13 тыс. км, то есть в зоне поражения может оказаться практически вся территория США.