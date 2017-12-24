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Генасамблея затвердила дворічний бюджет ООН в розмірі 5,4 млрд доларів США

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Генеральна Асамблея ООН у неділю затвердила бюджет всесвітньої організації на 2018-2019 роки у розмірі 5,39 млрд доларів США - на 166 млн доларів менше, ніж в попередній дворічний період. Відповідна резолюція була прийнята консенсусом на останньому пленарному засіданні року, що проходив в переддень Різдва, інформує УНН з посиланням на ТАСС. 

Генасамблея затвердила дворічний бюджет ООН в розмірі 5,4 млрд доларів США

Проект бюджету був підготовлений 5-м комітетом Генасамблеї, яка продовжувала переговори до пізнього вечора суботи. Найбільш затятим прихильником скорочення бюджету були Сполучені Штати, які вимагали урізати витрати ООН на 250 млн доларів США. Американська сторона, за інформацією агентства France-Presse, пропонувала скоротити місії ООН у Палестині, Лівії та Афганістані, заощадити на деяких програмах розвитку всесвітньої організації і наймання нових співробітників, а також зарплатах персоналу. Представники ООН у відповідь на пропозицію США висловили готовність урізати фінансування на меншу суму, яка і передбачена новим дворічним бюджетом.

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До затвердженого в неділю бюджет не входять витрати на операції з підтримання миру. На поточний фінансовий рік - до 30 червня 2018 року - на ці цілі виділено 7,3 млрд доларів - на 570 млн доларів США менше, ніж роком раніше. Крім того, окремо від бюджету - за рахунок добровільних внесків - щорічно формується план надання гуманітарної допомоги. У 2018 році на задоволення потреб 91 млн осіб, що опинилися в біді, ООН попросила країни і приватних донорів виділити 22,5 млрд доларів США.

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Узгодження регулярного бюджету дозволило Генеральній Асамблеї у неділю прийняти ряд інших рішень, які передбачають фінансове навантаження на секретаріат ООН. Серед них - резолюції щодо проведення переговорів за договором про охорону морського біорізноманіття та конференції для прийняття глобального договору про безпечну, впорядковану і легальну міграцію. Подякувавши країнам за виконану роботу, голова 72-сесії Генасамблеї Мирослав Лайчак закликав делегації бути готовими до продовження дискусій у наступаючому році.

Нагадаємо, на 73 пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна).

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