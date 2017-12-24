Генасамблея затвердила дворічний бюджет ООН в розмірі 5,4 млрд доларів США

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Генеральна Асамблея ООН у неділю затвердила бюджет всесвітньої організації на 2018-2019 роки у розмірі 5,39 млрд доларів США - на 166 млн доларів менше, ніж в попередній дворічний період. Відповідна резолюція була прийнята консенсусом на останньому пленарному засіданні року, що проходив в переддень Різдва, інформує УНН з посиланням на ТАСС.