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"Газпром" впервые поставил СПГ в Италию - Reuters

"Газпром" впервые поставил СПГ в Италию - Reuters

Киев  •  УНН

 • 6947 просмотра

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Газовоз Cool Rover доставил первую партию СПГ с завода «Портовая» в итальянский порт Ливорно. Это происходит на фоне сокращения поставок газа по трубопроводу после начала войны.

Российский энергетический гигант "Газпром" доставил первую партию сжиженного природного газа (СПГ) в Италию с завода СПГ "Портовая" на Балтийском море, со ссылкой на данные LSEG сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Поставки газа в Италию по трубопроводу "Газпрома" резко сократились с 2022 года после начала войны рф против Украины, тогда как поставки СПГ по морю увеличились, указывает издание.

По данным LSEG, газовоз Cool Rover вчера прибыл на терминал Fsru Toscana в порту Ливорно. Сейчас получить комментарий "Газпрома" не удалось.

Дополнение

Небольшой по размерам завод СПГ "Портовая" годовой мощностью 1,5 млн тонн был введен в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Первые партии поставлены в Турцию, Грецию и Китай.

Кроме того, в марте "Газпром" поставил первую партию СПГ в Испанию.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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