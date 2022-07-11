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Газпром еще больше сократил поставки газа в Италию

Газпром еще больше сократил поставки газа в Италию

Киев • УНН

 • 112634 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Итальянский нефтегазовый гигант Eni заявил в понедельник, что российский "Газпром" еще больше сокращает поставки газа на фоне начала 10-дневного планового ремонта газопровода "Северный поток", пишет УНН.

Цитата

"Газпром объявил, что сегодня он поставит Eni объемы газа примерно на 21 млн. куб. м/сутки, в то время как средний показатель за последние несколько дней составлял около 32 млн. куб. м/сутки. Eni предоставит дополнительную информацию в случае новых и значительных изменений в потоках", - сообщили в компании 11 июля.

Ранее

Снабжение газопроводом "Северный поток" остановлено на десять дней с 11 по 21 июля.

Nord Stream AG объясняла, что в 10-дневный срок будет проводить плановое техобслуживание. Компания заявила, что заранее согласовала график и план работ с партнерами по транспортировке газа.

Напомним

В июне российская энергетическая компания "Газпром" существенно сократила прокачку газа в Европу через "Северный поток".

Еврокомиссия заявила, что перебои с российским газом в той или иной степени испытывают 12 стран-членов Евросоюза.

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