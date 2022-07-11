Газпром ще більше скоротив постачання газу до Італії

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"Газпром оголосив, що сьогодні він поставить Eni обсяги газу приблизно на 21 млн куб. м/добу, тоді як середній показник за останні кілька днів становив близько 32 млн куб. м/добу. Eni надасть додаткову інформацію у разі нових та значних змін у потоках", - повідомили у компанії 11 липня.

Раніше

Постачання газопроводом "Північний потік" зупинено на десять днів із 11 по 21 липня.

Nord Stream AG пояснювала, що у 10-денний термін проводитиме планове техобслуговування. Компанія заявила, що заздалегідь погодила графік та план робіт із партнерами з транспортування газу.

Нагадаємо

У червні російська енергетична компанія "Газпром" істотно скоротила прокачування газу до Європи через "Північний потік".

Єврокомісія заявила, що перебої з російським газом тією чи іншою мірою зазнають 12 країн-членів Євросоюзу.