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"Газпром" не забронировал дополнительные мощности транзита через Украину на 2022 год. Оператор ГТС Украины отреагировал

Киев • УНН

 • 22877 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН."Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на первый квартал 2022 года. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе Оператора ГТС Украины.

"Газпром" не забронировал дополнительные мощности транзита через Украину на 2022 год. Оператор ГТС Украины отреагировал

Цитата

“Подтверждаем, что “Газпром" не забронировал дополнительные мощности украинской ГТС на 1 квартал 2022 года. Это не является признаком физического прекращения транзита”, — сообщили в ОГТСУ.

Детали

У Оператора подчеркнули, что к концу 2024 года “Газпромом” забронированные мощности составляют 40 млрд куб. м - 109,6 млн куб. м в сутки.

Добавим

Ранее СМИ информировали о том, что “Газпром” отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и Польшу на первый квартал 2022 года. Якобы компания предпочитает воздерживаться от долгосрочного бронирования, отдавая предпочтение месячным контрактам.

Что было раньше

Накануне генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что транзит российского газа Украиной с 1 ноября упал еще на треть, по сравнению с данными за предыдущий месяц — с 86 до 57 млн куб. м в сутки.

На днях в ОГТСУ заявляли, что украинская ГТС полностью отвечает требованиям безопасной и надежной эксплуатации магистральных газопроводов и уже сегодня готова увеличить объемы транспортировки газа европейским потребителям.

В то же время на сентябрь 2021 года российский “Газпром” бронировал лишь 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. На октябрь также не были забронированы даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей.

Макогон уже указывал, что политика “Газпрома”, направленная на уменьшение/остановку транзита по украинской ГТС по надуманным причинам и усиление влияния на Европу, имеет последствия. От высоких цен из-за искусственно спровоцированного дефицита газа страдают промышленники Европы, отопительный сезон стартует с минимальными запасами газа, под угрозой энергетическая безопасность Украины и стран ЕС, добавил он. По его словам, имеет место газовый шантаж Европы по увеличению поставок газа в обмен на ввод в эксплуатацию геополитического проекта “Северный поток-2”.

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