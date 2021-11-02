"Газпром" не забронював додаткові потужності транзиту через Україну на 2022 рік. Оператор ГТС України відреагував

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“Підтверджуємо, що „Газпром“ не забронював додаткові потужності української ГТС на 1 квартал 2022 року. Це не є ознакою фізичного припинення транзиту”, — повідомили в ОГТСУ.

Деталі

В Оператора підкреслили, що до кінця 2024 року “Газпромом” заброньовані потужності складають 40 млрд куб. м — 109,6 млн куб. м на добу.

Додамо

Раніше ЗМІ інформували про те, що “Газпром” відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну та Польщу на перший квартал 2022 року. Буцімто компанія вважає за краще утримуватися від довгострокового бронювання, віддаючи перевагу місячним контрактам.

Що було раніше

Напередодні генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон заявив, що транзит російського газу Україною з 1 листопада впав ще на третину, у порівнянні з даними за попередній місяць — з 86 до 57 млн куб. м на добу.

Днями в ОГТСУ заявляли, що українська ГТС повністю відповідає вимогам безпечної та надійної експлуатації магістральних газопроводів і вже сьогодні готова збільшити обсяги транспортування газу європейським споживачам.

Водночас на вересень 2021 року російський “Газпром” бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. На жовтень також не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей.

Макогон вже вказував, що політика “Газпрому”, спрямована на зменшення/зупинку транзиту українською ГТС за надуманими причинами і посилення впливу на Європу, має наслідки. Від високих цін через штучно спровокований дефіцит газу страждають промисловці Європи, опалювальний сезон стартує з мінімальними запасами газу, під загрозою енергетична безпека України та країн ЄС, додав він. З його слів, має місце газовий шантаж Європи щодо збільшення поставок газу в обмін на введення в експлуатацію геополітичного проекту “Північний потік-2”.