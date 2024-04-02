В Белом доме прокомментировали расследование медиа о том, что существует явная корреляция между поездками сотрудников российского ГРУ и случаями "гаванского синдрома" в разных регионах мира, указав, что в этом вопросе полагаются на оценку разведывательного сообщества. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 1 апреля, пишет УНН.

Я здесь очень осторожна. Разведывательное сообщество не пришло к такому выводу. Очевидно, была оценка разведывательного сообщества. Так что мне придется направить вас к ODNI (Офис директора Национальной разведки - ред.) по поводу их оценки. Но эта конкретная часть о россии - я знаю, что они не пришли к такому выводу - отметила Жан-Пьер в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о связи аномальных инцидентов со здоровьем (AHI) с подразделением российской военной разведки.

На вопрос как - несмотря на то, что разведывательное сообщество заявило, что все еще считают, что маловероятно, что иностранное государство несет ответственность - администрация может продолжать верить в это, когда есть столько надежных чиновников США, которые пережили это, говоря другое, она подчеркнула, что "это оценка разведывательного сообщества". "ODNI может конкретно рассказать о том, как они пришли к такой оценке, как они пришли к такому выводу", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, был принят ряд мер с 2023 года после оценки комитета по разведке по этому вопросу. "И мы отнеслись к этому очень серьезно", - указала Жан-Пьер.

Она добавила, что американская сторона уделила приоритетное внимание расследованию причин AHI и тщательному изучению отчетов.

Дополнение

The Insider, 60 minutes и Der Spiegel в совместном расследовании указали, что россия могла годами травить американских дипломатов в разных странах мира. Речь идет о так называемом "гаванском синдроме", с которым столкнулись чиновники США в Грузии, Германии, Китае и Сербии.