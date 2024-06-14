Киев • УНН
Лидеры "Группы семи" (G7), которые встретились на этой неделе в Италии, пообещают усилить потолок цен на российскую нефть, "задушить" будущие энергетические проекты кремля и сократить доходы москвы от металлов, согласно заявлению, обнародованному в СМИ.
Лидеры "Группы семи" (G7), которые встретились на этой неделе в Италии, пообещают ужесточить потолок цен на российскую нефть, "задушить" будущие энергетические проекты кремля и сократить доходы москвы от металлов, согласно заявлению, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, пишет УНН.
Детали
"Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы россии от энергетики и других сырьевых товаров", - говорится в заявлении, которое, как ожидается, будет опубликовано в пятницу.
Потолок цен G7 на российскую нефть и нефтепродукты запрещает западным судовладельцам, страховщикам и посредникам предоставлять суда и услуги для грузов, цена которых превышает пороговые значения.
Хотя ограничения привели к отказу от западного страхования и потребности в альтернативах, москва смогла избежать большей части последствий, сформировав флот танкеров, работающих в трудно отслеживаемых юрисдикциях, и обратившись к незападным поставщикам услуг для доставки своих баррелей на новые рынки, как Индия, пишет издание.
США, Великобритания и ЕС недавно начали вводить санкции против судов, которые занимаются этими поставками.
Британия направила новые санкции против кораблей "теневого флота" путина13 июня 2024, 13:43 • 26953 просмотра
"Группа семи" "предпримет шаги, включая санкции и инновационные правоприменительные меры с использованием соответствующих географических регионов, для борьбы с использованием россией обманных альтернативных практик судоходства для обхода наших санкций с помощью своего теневого флота", - говорится в заявлении.
Лидеры G7, как указано, также пообещают сделать больше, чтобы препятствовать "развитию будущих энергетических проектов и нарушая доступ к товарам и услугам, от которых зависят эти проекты", и продолжат сокращать доходы россии от металлов.
В центре внимания большей части саммита "Группы семи", который проходит на этой неделе в Апулии на юге Италии, была война россии против Украины, при этом группа согласовала план "синдиката кредитов" на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов для помощи Украине.
G7 договорилась предоставить Украине около 50 млрд долларов до конца года - глава Еврокомиссии13 июня 2024, 18:03 • 38909 просмотров
G7 также, как сообщается, представит инициативы по энергетической инфраструктуре и продовольственной безопасности для Африки, а также пообещает поддержать проектирование и развитие механизма для стран с низкими доходами, "чтобы обеспечить финансирование быстрого реагирования в ожидании серьезных продовольственных кризисов, а также с привлечением частного капитала с мировых страховых рынков".
Другие основные моменты:
Китай будет доминировать в последний день саммита G7, Папа Франциск выступит относительно ИИ14 июня 2024, 06:50 • 39390 просмотров