Лидеры "Группы семи" (G7), которые встретились на этой неделе в Италии, пообещают ужесточить потолок цен на российскую нефть, "задушить" будущие энергетические проекты кремля и сократить доходы москвы от металлов, согласно заявлению, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы россии от энергетики и других сырьевых товаров", - говорится в заявлении, которое, как ожидается, будет опубликовано в пятницу.

Потолок цен G7 на российскую нефть и нефтепродукты запрещает западным судовладельцам, страховщикам и посредникам предоставлять суда и услуги для грузов, цена которых превышает пороговые значения.

Хотя ограничения привели к отказу от западного страхования и потребности в альтернативах, москва смогла избежать большей части последствий, сформировав флот танкеров, работающих в трудно отслеживаемых юрисдикциях, и обратившись к незападным поставщикам услуг для доставки своих баррелей на новые рынки, как Индия, пишет издание.

США, Великобритания и ЕС недавно начали вводить санкции против судов, которые занимаются этими поставками.

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"Группа семи" "предпримет шаги, включая санкции и инновационные правоприменительные меры с использованием соответствующих географических регионов, для борьбы с использованием россией обманных альтернативных практик судоходства для обхода наших санкций с помощью своего теневого флота", - говорится в заявлении.

Лидеры G7, как указано, также пообещают сделать больше, чтобы препятствовать "развитию будущих энергетических проектов и нарушая доступ к товарам и услугам, от которых зависят эти проекты", и продолжат сокращать доходы россии от металлов.

В центре внимания большей части саммита "Группы семи", который проходит на этой неделе в Апулии на юге Италии, была война россии против Украины, при этом группа согласовала план "синдиката кредитов" на сумму 50 миллиардов долларов, чтобы использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов для помощи Украине.

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G7 также, как сообщается, представит инициативы по энергетической инфраструктуре и продовольственной безопасности для Африки, а также пообещает поддержать проектирование и развитие механизма для стран с низкими доходами, "чтобы обеспечить финансирование быстрого реагирования в ожидании серьезных продовольственных кризисов, а также с привлечением частного капитала с мировых страховых рынков".

Другие основные моменты:

G7 внимательно следит за спором по поводу богатой нефтью территории Гайаны, известной как Эссекибо, которую Венесуэла объявила своей собственностью.

Призовет Китай прекратить помогать россии и заявит, что торговая политика Пекина "приводит к глобальным вторичным эффектам, рыночным искажениям и вредоносному избытку производственных мощностей в ряде секторов, что увеличивается, подрывая наших рабочих, отрасли, а также экономическую устойчивость и безопасность".

"Группа семи" повторит, что они не намерены разрывать отношения и не пытаются нанести вред Китаю или помешать его экономическому развитию.

Подтвердят обязательства государств полностью соблюдать Договор по космосу, "в том числе не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения, устанавливать такое оружие на небесных телах или размещать такое оружие в космическом пространстве любым другим способом". Это, как указывает издание, ссылка на более ранние предупреждения США о том, что россия планирует разместить противоспутниковое ядерное оружие в космосе.

G7 расширит сферу санкций на компании и банки, в том числе в Китае, которые помогают и позволяют россии обходить санкции на товары и технологии, используемые в оружии.

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