G7 активізує дії щодо російського флоту, енергетики та металів - Bloomberg

Лідери "Групи семи" (G7), які зустрілися цього тижня в Італії, пообіцяють посилити стелю цін на російську нафту, "задушити" майбутні енергетичні проекти кремля та скоротити доходи москви від металів, згідно із заявою, з якою ознайомилося агентство Bloomberg, пише УНН.

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"Ми продовжимо чинити суттєвий тиск на доходи росії від енергетики та інших сировинних товарів", - ідеться у заяві, яка, як очікується, буде опублікована у п'ятницю.

Стеля цін G7 на російську нафту та нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам та посередникам надавати судна та послуги для вантажів, ціна яких перевищує порогові значення.

Хоча обмеження призвели до відмови від західного страхування та потреби в альтернативах, москва змогла уникнути більшої частини наслідків, сформувавши флот танкерів, які працюють у юрисдикціях, що важко відстежуються, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для доставки своїх барелів на нові ринки, як Індія, вкахує видання.

США, Велика Британія та ЄС нещодавно почали вводити санкції проти суден, які займаються цими постачаннями.

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"Група семи" "вживе кроків, включаючи санкції та інноваційні правозастосовні заходи з використанням відповідних географічних регіонів, для боротьби з використанням росією обманних альтернативних практик судноплавства для обходу наших санкцій за допомогою свого тіньового флоту", - ідеться у заяві.

Лідери G7, як вказано, також пообіцяють зробити більше, щоб перешкоджати "розвитку майбутніх енергетичних проектів та порушенню доступу до товарів та послуг, від яких залежать ці проекти", і продовжать скорочувати доходи росії від металів.

У центрі уваги більшої частини саміту "Групи семи", який проходить цього тижня в Апулії на півдні Італії, була війна росії проти України, при цьому група погодила план "синдикату кредитів" на суму 50 мільярдів доларів, щоб використати прибуток, отриманий від заморожених російських активів для допомоги Україні.

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G7 також, як повідомляється, представить ініціативи з енергетичної інфраструктури та продовольчої безпеки для Африки, а також пообіцяє підтримати проектування та розвиток механізму для країн з низькими доходами, "щоб забезпечити фінансування швидкого реагування в очікуванні серйозних продовольчих криз, а також із залученням приватного капіталу зі світових страхових ринків".

Інші основні моменти:

G7 уважно стежить за суперечкою з приводу багатої нафтою території Гаяни, відомої як Ессекібо, яку Венесуела оголосила своєю власністю.

Закличе Китай припинити допомагати росії і заявить, що торгова політика Пекіна «призводить до глобальних вторинних ефектів, ринкових спотворень і шкідливого надлишку виробничих потужностей у низці секторів, що збільшується, підриваючи наших робітників, галузі, а також економічну стійкість і безпеку».

«Група семи» повторить, що вони не мають наміру розривати відносини і не намагаються завдати шкоди Китаю чи завадити його економічному розвитку.

Підтвердять зобов'язання держав повністю дотримуватись Договору по космосу, «у тому числі не розміщувати на орбіті навколо Землі будь-які об'єкти, що несуть ядерну зброю або будь-які інші види зброї масового знищення, встановлювати таку зброю на небесних тілах або розміщувати таку зброю у космічному просторі будь-яким іншим способом». Це, як вказує видання, посилання на більш ранні попередження США про те, що росія планує розмістити протисупутникову ядерну зброю в космосі.

G7 розширить сферу санкцій на компанії та банки, у тому числі в Китаї, що допомагають та дозволяють росії обходити санкції на товари та технології, що використовуються у зброї.

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