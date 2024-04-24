Франция планирует передать Украине ракеты Aster 30 для систем ПВО SAMP-T - Минобороны

В пакет военной помощи Украине, Франция планирует добавить ракеты Aster 30 для систем ПВО SAMP-T сухопутного и корабельного базирования. Об этом передает УНН с ссылкой на информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияInform".

Детали

Как сообщило АрмияInform, ссылаясь на заявление министра вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, Франция передаст Украине, среди прочего вооружения, ракеты Aster 30, которые используют для систем противовоздушной обороны Mamba SAMP-T. Соответствующие комплексы могут бороться с авиацией и уничтожать противорадиолокационные ракеты.

Справочно

Разработчик Aster 30 - консорциум EUROSAM (Франция, Италия и Великобритания), который был создан при участии ведущих оборонных компаний Европы MBDA Missile Systems и THALES.

Указывается о следующих модификациях реактивных снарядов:

На малый и средний радиус действия рассчитаны Aster 15;

На большой радиус действия - Aster 30;

Также есть Aster Block 2 BMD - противоракета заатмосферного перехвата.

Согласно информации Министерства вооруженных сил Франции, армия успешно выпустила две зенитные ракеты Aster. Стрельбы проходили в рамках учений по приближению обстановки военной операции.

Французский авианосец "Шарль-де-Голль" и один из сопровождающих его кораблей "успешно" выпустили две зенитные ракеты "Астер" во время тренировок в условиях, приближенных к военной операции, сообщило во вторник министерство вооруженных сил США. - информирует Ouest-France со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Напомним,

Кулеба и министр иностранных дел Франции обсудили шаги по ускорению предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет, а также меры по противодействию российской дезинформации и усилению кибербезопасности.