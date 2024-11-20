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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франция имеет ограниченные запасы ракет Scalp для передачи Украине - Le Monde

Франция имеет ограниченные запасы ракет Scalp для передачи Украине - Le Monde

Киев  •  УНН

 • 6839 просмотра

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Париж ведет переговоры с Лондоном о дальнейших поставках, поскольку Британия имеет больший арсенал ракет Scalp/Storm Shadow.

Франция имеет ограниченное количество дальнобойных ракет Scalp, которые она могла бы предоставить Украине. Об этом говорится в статье Le Monde, пишет УНН.

Детали

Издание пишет, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по целям в россии является скорее политическим, чем военным, и вряд ли изменит баланс сил на местах. Но это поднимает вопрос об использовании французских ракет Scalp и британских Storm Shadow.

В январе этого года Франция сообщила, что передаст Украине 40 дальнобойных ракет, из которых около 10 уже было поставлено. Отмечается, что у Франции есть ограниченное количество ракет Scalp, которые она могла бы предоставить Украине. Эту информацию сообщил журналистам неназванный источник.

Как отмечает СМИ, сейчас Франция обсуждает с Британией дальнейшие поставки Scalp/Storm Shadow, поскольку Лондон имеет больше таких ракет, чем Париж.

Напомним

Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что Великобритания и Франция разрешили Украине наносить удары вглубь территории россии ракетами SCALP/Storm Shadow. Позже упоминания об этом решении убрали из материалов сайта.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории рф. Отмечается, что сначала ракеты будут использованы против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в курской области рф.

Украина выпустила по рф восемь ракет ATACMS - Reuters19 нояб. 2024, 19:57 • 49925 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Войнаполитика
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
dzho-baidenДжо Байден
ukrainaУкраина
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS