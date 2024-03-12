Фракция ХДС/ХСС угрожает Шольцу следственной комиссией из-за "Таурусов"

Накануне возобновления дебатов в Бундестаге по поставкам Украине крылатых ракет "Таурус" парламентская фракция ХДС/ХСС угрожает создать следственную комиссию. Об этом УНН пишет со ссылкой на Tagesschau.

Детали

В случае необходимости, комиссия должна выяснить, как канцлер Олаф Шольц пришел к выводу, что система вооружений может быть развернута только с участием немецких солдат, заявил в Берлине лидер фракции ХСС Александр Добриндт.

Объектом расследования должен стать канцлер и вопрос, как он дошел до того, чтобы сделать публичные заявления, которые явно не касаются немецких военных и производителя "Таурусов" - сказал Добриндт.

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