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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фон дер Ляйен обратится к лидерам ЕС относительно энергетической помощи Украине

Фон дер Ляйен обратится к лидерам ЕС относительно энергетической помощи Украине

Киев  •  УНН

 • 9511 просмотра

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Президент Еврокомиссии планирует просить лидеров ЕС увеличить помощь для ремонта и модернизации энергетической системы Украины. ЕС уже оказал значительную поддержку, но нужно сделать больше из-за дефицита мощностей.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что собирается просить лидеров ЕС сделать больше для энергетики Украины.  Об этом она сказала в среду в Европарламенте, пишет УНН.

Детали 

Как указала фон дер Ляйен, самой актуальной проблемой является энергетическая система Украины. Европейские страны уже поставили Украине тысячи электрогенераторов, трансформаторов, электрических компонентов и миллионы светодиодных ламп. Но, как указала президента Еврокомиссии, они «должны сделать еще больше» на фоне значительного дефицита мощностей. 

Завтра в Европейском совете я попрошу лидеров сделать больше для ремонта, дальнейшей модернизации соединительной сети и для децентрализованного производства электроэнергии. В эти самые темные дни года мы должны поддерживать свет и сохранять надежду

- заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним 

13 декабря россия осуществила 12-ю в этом году массированную атаку на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.  Были повреждены энергообъекты в нескольких регионах Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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