Фон дер Ляйен обратится к лидерам ЕС относительно энергетической помощи Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что собирается просить лидеров ЕС сделать больше для энергетики Украины. Об этом она сказала в среду в Европарламенте, пишет УНН.

Детали

Как указала фон дер Ляйен, самой актуальной проблемой является энергетическая система Украины. Европейские страны уже поставили Украине тысячи электрогенераторов, трансформаторов, электрических компонентов и миллионы светодиодных ламп. Но, как указала президента Еврокомиссии, они «должны сделать еще больше» на фоне значительного дефицита мощностей.

Завтра в Европейском совете я попрошу лидеров сделать больше для ремонта, дальнейшей модернизации соединительной сети и для децентрализованного производства электроэнергии. В эти самые темные дни года мы должны поддерживать свет и сохранять надежду - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним

13 декабря россия осуществила 12-ю в этом году массированную атаку на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Были повреждены энергообъекты в нескольких регионах Украины.