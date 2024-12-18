Фон дер Ляйен обратится к лидерам ЕС относительно энергетической помощи Украине
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии планирует просить лидеров ЕС увеличить помощь для ремонта и модернизации энергетической системы Украины. ЕС уже оказал значительную поддержку, но нужно сделать больше из-за дефицита мощностей.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что собирается просить лидеров ЕС сделать больше для энергетики Украины. Об этом она сказала в среду в Европарламенте, пишет УНН.
Детали
Как указала фон дер Ляйен, самой актуальной проблемой является энергетическая система Украины. Европейские страны уже поставили Украине тысячи электрогенераторов, трансформаторов, электрических компонентов и миллионы светодиодных ламп. Но, как указала президента Еврокомиссии, они «должны сделать еще больше» на фоне значительного дефицита мощностей.
Завтра в Европейском совете я попрошу лидеров сделать больше для ремонта, дальнейшей модернизации соединительной сети и для децентрализованного производства электроэнергии. В эти самые темные дни года мы должны поддерживать свет и сохранять надежду
Напомним
13 декабря россия осуществила 12-ю в этом году массированную атаку на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. Были повреждены энергообъекты в нескольких регионах Украины.