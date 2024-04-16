Финансирование в обмен на реформы: ЕС сигнализирует о конце "легких" денег для бедных стран

Европейская комиссия поддержала группу правительств, включая немецкое, которые отказывались финансировать расходы за счет дополнительных займов и предлагали прекратить финансирование бедных стран ЕС без дополнительных условий. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Детали

Издание пишет, что это означает конец эры бесплатных денег - когда огромный фонд восстановления блока состоял из общего долга, а не из национальных взносов, и когда средства ЕС на такие вещи, как новые дороги, больницы и проекты по возобновляемой энергетике, выделялись преимущественно странам Восточной и Южной Европы, не требуя от них никаких взаимных обязательств.

Начиная с 2028 года Еврокомиссия может внедрить новые механизмы выделения денег на различные программы. Комиссия выдвинет официальное предложение летом 2025 года, которое должно быть единогласно одобрено правительствами до конца 2027 года.

Для некоторых бедных стран Комиссия предложит модель "деньги взамен на реформы". Комиссия считает, что такой инструмент заставит правительства провести реформы по целому ряду вопросов, включая пенсионные реформы и соблюдение демократических стандартов, которые годами откладывались.

FT узнала детали идеи США для финансирования Украины за счет прибыли от замороженных российских активов

Это ознаменовало бы отход от нынешней модели, когда финансирование предоставляется на основе согласованных критериев, а не за достижение конкретных целей.

Чиновники Еврокомиссии признают, что им будет трудно продавать новую модель бедным странам-членам ЕС. Один из чиновников сказал изданию, что страны, которые сейчас пытаются использовать финансирование, вряд ли будут приветствовать более строгие правила и тесную связь с реформами.

Однако аналитики указывают, что страны, в конце концов, не будут иметь достаточных рычагов, чтобы противостоять новым правилам. Потребность в свежих деньгах для стимулирования роста в странах, ожидающих вступления - таких как Украина и страны Западных Балкан - и погашения постпандемического долга может подорвать призывы к большему бюджету.

Украина утвердила план по реформированию местного самоуправления: что предполагается