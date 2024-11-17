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Филиппины эвакуируют полмиллиона человек из-за приближения супертайфуна Ман-и

Филиппины эвакуируют полмиллиона человек из-за приближения супертайфуна Ман-и

Киев  •  УНН

 • 2910 просмотра

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Супертайфун Ман-и с ветрами до 230 км/ч приближается к острову Лусон на Филиппинах. Власти эвакуируют более 500 тысяч человек из-за угрозы катастрофических штормовых приливов и разрушительных наводнений.

В воскресенье на крупнейший остров Филиппин надвигается супертайфун, и более полумиллиона человек будут искать убежища. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

Супертайфун Ман-и, также известный как «Пепито», впервые вышел на сушу на побережье островной провинции Катандуанес в субботу вечером, а затем направился по морю к главному острову Лусон. Ожидается, что в воскресенье вечером он достигнет берега. Ожидается, что шторм принесет многометровые потенциально катастрофические штормовые приливы, разрушительные ветры и перебои в электроснабжении, сильные наводнения и оползни на значительной территории восточного Лусона.

Ман-и - это уже четвертый сильный тайфун, обрушившийся на Филиппины менее чем за две недели. Прогнозируется, что шторм пройдет южнее, чем предыдущие три, и поэтому пострадает гораздо больше людей. Ожидается, что «Ман-и» значительно ослабнет, когда пройдет через Лусон, где проживает более половины населения страны. Но он все еще будет создавать потенциально опасную и угрожающую жизни ситуацию.

Тропический шторм на Филиппинах: количество жертв возросло, существует угроза возвращения25 окт. 2024, 15:24 • 13847 просмотров

Эксперты говорят, что максимальная скорость ветра в центре Ман-и составляет 185 километров в час, а порывы достигают 230 километров в час - это эквивалент урагана 3 категории.

Накануне прихода Ман-и более 500 тыс. человек были эвакуированы в регионе Биколь на Лусоне. Ожидается, что это количество возрастет.

Ранее по меньшей мере 26 тыс. человек в северной провинции Самар были эвакуированы в пятницу и субботу. Еще 18 тыс. человек были предварительно эвакуированы из провинций Восточный Самар и Самар.

На Филиппинах семеро погибших после шторма Эвиньяр28 мая 2024, 11:32 • 18363 просмотра

Добавим

На прошлой неделе на северо-восток Филиппин обрушился тайфун Иньсин, сила ветра которого эквивалентна атлантическому урагану 4 категории. Жертв не было, но шторм принес проливные дожди, штормовые приливы и оползни.

Эксперты предупреждают, что Юго-Восточная Азия уже является одним из самых климатически уязвимых регионов мира, что делает ее более восприимчивой к экстремальным погодным условиям, таким как жара, штормовые нагоны и наводнения.

В этом году филиппинская столица Манила и часть Лусона подверглись разрушительным наводнениям от тайфуна Гэми в июле. В сентябре страна также пострадала от мощного тайфуна Яги, который унес десятки жизней, пронесясь по южному Китаю и Юго-Восточной Азии.

Куба снова осталась без электричества на фоне урагана7 нояб. 2024, 14:19 • 14210 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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