Февраль свирепствует: четверг в Украине будет морозный

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В Украине сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, на дорогах гололедица. Температура местами снизится до –19°С.

В Украине сегодня синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в некоторых областях снизится до -19 °С. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

В четверг, 20 февраля, небольшой снег пройдет в северных, центральных и южных регионах, на остальной территории Украины без существенных осадков.

На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, в западных и северных областях северо-западный, 7 - 12 м/с.

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  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха днем -4°.
    • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Днем -1°.
      • В Луцке будет ясно, днем -2°.
        • В Ровно сегодня ожидается ясная погода, днем -5°.
          • В Тернополе 20 февраля днем будет -2°, ясно.
            • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, днем -4°.
              • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, днем 0°.
                • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +3°, облачно с прояснениями.
                  • В Черновцах в четверг - практически безоблачно, днем -1°.
                    • В Виннице сегодня будет -8°...-3°, облачно с прояснениями.
                      • В Житомире в четверг днем будет -3°, облачно с прояснениями.
                        • В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-3°, облачно с прояснениями.
                          • В Черкассах сегодня будет днем -3°, пасмурно.
                            • В Кропивницком температура днем будет -3°, пасмурно.
                              • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -9°...-4°.
                                • В Одессе 20 февраля - небольшая облачность, температура днем +1°.
                                  • В Херсоне в четверг днем будет +1°, небольшая облачность, снег.
                                    • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, днем +1°.
                                      • В Запорожье температура днем 0°, небольшая облачность, снег.
                                        • В Сумах сегодня температура воздуха днем будет-5°, небольшая облачность, снег.
                                          • В Харькове - пасмурно, температура днем -3°, снег.
                                            • В Днепре температура днем будет -3°, пасмурно, снег.
                                              • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -9°...-2°.
                                                • В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура днем -2°, снег.
                                                  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура днем -1°.

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