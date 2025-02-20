Февраль свирепствует: четверг в Украине будет морозный
Киев • УНН
В Украине сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, на дорогах гололедица. Температура местами снизится до –19°С.
В Украине сегодня синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в некоторых областях снизится до -19 °С. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
В четверг, 20 февраля, небольшой снег пройдет в северных, центральных и южных регионах, на остальной территории Украины без существенных осадков.
На дорогах гололедица.
Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с, в западных и северных областях северо-западный, 7 - 12 м/с.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха днем -4°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Днем -1°.
- В Луцке будет ясно, днем -2°.
- В Ровно сегодня ожидается ясная погода, днем -5°.
- В Тернополе 20 февраля днем будет -2°, ясно.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, днем -4°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, днем 0°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - практически безоблачно, днем -1°.
- В Виннице сегодня будет -8°...-3°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в четверг днем будет -3°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-3°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах сегодня будет днем -3°, пасмурно.
- В Кропивницком температура днем будет -3°, пасмурно.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -9°...-4°.
- В Одессе 20 февраля - небольшая облачность, температура днем +1°.
- В Херсоне в четверг днем будет +1°, небольшая облачность, снег.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, днем +1°.
- В Запорожье температура днем 0°, небольшая облачность, снег.
- В Сумах сегодня температура воздуха днем будет-5°, небольшая облачность, снег.
- В Харькове - пасмурно, температура днем -3°, снег.
- В Днепре температура днем будет -3°, пасмурно, снег.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -9°...-2°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура днем -2°, снег.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура днем -1°.
Сегодня в Украине отмечают День героев Небесной сотни20.02.25, 05:05 • 9711 просмотров