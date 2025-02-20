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Сегодня в Украине отмечают День героев Небесной сотни

Сегодня в Украине отмечают День героев Небесной сотни

Киев  •  УНН

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20 февраля отмечается День Героев Небесной Сотни, когда погибло 48 протестующих в центре Киева. Всего 107 Героев Небесной Сотни отдали жизнь за демократические ценности и европейское будущее Украины.

Сегодня, 20 февраля отмечается День Героев Небесной Сотни. В этот день в Киеве погибло во время протестов наибольшее количество человек - 48. Память о подвиге Небесной Сотни чествуется под лозунгом «Благодарны за свободу!», передает УНН.

20 февраля 2014 года в центре столицы Украины погибло наибольшее количество человек - 48. Их вместе с другими 54 погибшими и смертельно ранеными участниками мирных протестов в течение зимы 2013-2014 годов и пятью активистами Майдана, которые погибли весной 2014 года, отстаивая демократические ценности и территориальную целостность Украины, назвали Героями Небесной Сотни.

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Украинский институт национальной памяти отмечает, что события того дня стали кульминацией Революции Достоинства. За невозврат к постсоветской модели отношений между властью и обществом, отказ от «многовекторности» во внешнеполитическом курсе, утверждение развития Украины как демократической европейской страны заплачена очень большая цена - человеческие жизни.

С целью почтения памяти граждан, погибших во время Революции Достоинства в борьбе за идеалы демократии, права и свободы человека, европейское будущее Украины, благодаря которым был изменен ход истории нашего государства, установлен День Героев Небесной Сотни.

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Память о подвиге Небесной Сотни чествуется под лозунгом «Благодарны за свободу!»

Свобода - фундаментальная характеристика человеческого существования, это возможность свободного выбора и осознание собственной ответственности за этот выбор. Герои Небесной Сотни сделали свой выбор - бороться за свободу и достоинство, отдав за это жизнь. Они погибли за то, чтобы Украина развивалась как свободное демократическое государство.

День Героев Небесной Сотни призван увековечить человеческую, гражданскую и национальную отвагу и самоотверженность, силу духа и стойкость граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства, достойно почтить подвиг погибших за идеалы демократии, права и свободы человека, европейское будущее Украины.

Украинский институт национальной памяти отмечает, что это - день траура, поскольку он связан с гибелью граждан во время Революции Достоинства и в начале российской агрессии на востоке Украины, но он призван чествовать не смерть, а борьбу за достойную и свободную жизнь, жертвенность и отвагу.

Дела Майдана: правоохранители установили более 30 причастных к расстрелам13.02.25, 21:27 • 58518 просмотров

Революция Достоинства - массовый гражданский протест, который длился 94 дня - с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Он был вызван резким изменением внешнеполитического курса и вектора развития государства, а впоследствии антиконституционными действиями власти. Центром событий стали столичный майдан Независимости и окружающие улицы: Крещатик, Михаила Грушевского, Институтская. Мирные акции начались под евроинтеграционными лозунгами, но впоследствии превратились в длительную кампанию гражданского неповиновения властному режиму президента Виктора Януковича - против коррупции и нарушений прав человека. Действия властей, направленные на подавление протестов силовым путем, привели к эскалации конфликта и человеческим жертвам.

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Погибших во время противостояний в декабре 2013-го - феврале 2014 года активистов назвали Небесной Сотней. Впоследствии ряды Небесной Сотни пополнили украинские патриоты, участники Революции Достоинства, которые погибли, отстаивая демократические ценности и территориальную целостность Украины весной 2014 года.

Значение Революции Достоинства. Свержение режима Януковича, при котором резко вырос уровень коррумпированности государства и продвигался пророссийский вектор развития, позволило восстановить курс на евроинтеграцию и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Граждане Украины четко заявили о готовности защищать государственную независимость и демократические свободы. Среди других важных результатов Революции Достоинства - начало реформирования различных сфер жизнедеятельности страны, самоорганизация гражданского общества, развитие волонтерского движения, децентрализация, декоммунизация, частичное обновление украинской политической элиты.

Дела Майдана: сколько лиц привлечено к ответственности за 10 лет21.11.24, 10:47 • 15765 просмотров

Небесная Сотня

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Происхождение названия. Небесная Сотня - 107 погибших участников Революции Достоинства, а также активисты Майдана, которые погибли весной 2014 года с началом российской агрессии на востоке Украины.

Название «Небесная Сотня» возникло по аналогии с основными структурными единицами Самообороны Майдана - сотнями. Впервые оно появилось во время прощания с погибшими на столичном майдане Независимости 21-22 февраля 2014 года. 21 февраля датированы стихи поэтесс Людмилы Максимлюк и Татьяны Домашенко, в которых использовано словосочетание «Небесная Сотня». На следующий день о Героях Небесной Сотни уже говорили со сцены Майдана и писали на интернет-ресурсах. На Правительственном портале упоминание о Героях Небесной Сотни появилось 28 февраля 2014 года.

К Героям Небесной Сотни относятся люди разных национальностей, вероисповедания, образования, возраста. Среди них граждане Украины, Беларуси и Грузии. Самому младшему из Героев, Назарию Войтовичу, было 17 лет, самому старшему, Ивану Наконечному, - 82 года. Из 107 Героев Небесной Сотни - три женщины: Антонина Дворянец, Ольга Бура и Людмила Шеремет.

Смерть первого из Героев Небесной Сотни, Павла Мазуренко, наступила 22 декабря 2013 года в результате телесных повреждений, нанесенных неизвестными лицами, которые были одеты в форму спецназовцев. Последний из рядов Героев, Виктор Орленко, умер 3 июня 2015 года из-за осложнений после огнестрельного ранения, полученного во время штурма Майдана силовиками 18 февраля 2014 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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