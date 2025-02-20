Лютий лютує: четвер в Україні буде морозний

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15 березня, 19:03 • 120007 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180417 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145391 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137268 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116520 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107477 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102850 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Київ • УНН

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В Україні сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями, на дорогах ожеледиця. Температура місцями знизиться до -19°С.

В Україні сьогодні синоптики прогнозують невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура в деяких областях знизиться до -19 °С. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

У четвер, 20 лютого, невеликий сніг пройде у північних, центральних та південних регіонах, на решті території України без істотних опадів.

На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західних та північних областях північно-західний, 7 — 12 м/с.

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  • У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вдень -4°.
    • У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вдень -1°.
      • У Луцьку буде ясно, вдень -2°.
        • У Рівному сьогодні очікується ясна погода, вдень -5°.
          • У Тернополі 20 лютого вдень буде -2°, ясно.
            • У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вдень -4°.
              • В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вдень 0°.
                • В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +3°, хмарно з проясненнями.
                  • У Чернівцях у четвер - практично безхмарно, вдень -1°.
                    • У Вінниці сьогодні буде -8°...-3°, хмарно з проясненнями.
                      • У Житомирі в четвер вдень буде -3°, хмарно з проясненнями.
                        • У Чернігові стовпчики термометрів покажуть -10°...-3°, хмарно з проясненнями.
                          • У Черкасах сьогодні буде вдень -3°, похмуро.
                            • У Кропивницькому температура вдень буде -3°, похмуро.
                              • У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря -9°...-4°.
                                • В Одесі 20 лютого - невелика хмарність, температура вдень +1°.
                                  • У Херсоні в четвер вдень буде +1°, невелика хмарність, сніг.
                                    • У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вдень +1°.
                                      • У Запоріжжі температура вдень 0°, невелика хмарність, сніг.
                                        • У Сумах сьогодні температура повітря вдень буде-5°, невелика хмарність, сніг.
                                          • У Харкові - похмуро, температура вдень -3°, сніг.
                                            • У Дніпрі температура вдень буде -3°, похмуро, сніг.
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