Лютий лютує: четвер в Україні буде морозний

В Україні сьогодні синоптики прогнозують невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура в деяких областях знизиться до -19 °С. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

У четвер, 20 лютого, невеликий сніг пройде у північних, центральних та південних регіонах, на решті території України без істотних опадів.

На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західних та північних областях північно-західний, 7 — 12 м/с.

У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вдень -4°.

У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вдень -1°.

У Луцьку буде ясно, вдень -2°.

У Рівному сьогодні очікується ясна погода, вдень -5°.

У Тернополі 20 лютого вдень буде -2°, ясно.

У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вдень -4°.

В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вдень 0°.

В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +3°, хмарно з проясненнями.

У Чернівцях у четвер - практично безхмарно, вдень -1°.

У Вінниці сьогодні буде -8°...-3°, хмарно з проясненнями.

У Житомирі в четвер вдень буде -3°, хмарно з проясненнями.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть -10°...-3°, хмарно з проясненнями.

У Черкасах сьогодні буде вдень -3°, похмуро.

У Кропивницькому температура вдень буде -3°, похмуро.

У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря -9°...-4°.

В Одесі 20 лютого - невелика хмарність, температура вдень +1°.

У Херсоні в четвер вдень буде +1°, невелика хмарність, сніг.

У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вдень +1°.

У Запоріжжі температура вдень 0°, невелика хмарність, сніг.

У Сумах сьогодні температура повітря вдень буде-5°, невелика хмарність, сніг.

У Харкові - похмуро, температура вдень -3°, сніг.

У Дніпрі температура вдень буде -3°, похмуро, сніг.

У Сімферополі в четвер буде невелика хмарність, -9°...-2°.

У Краматорську сьогодні буде похмуро, температура вдень -2°, сніг.

У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вдень -1°.

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