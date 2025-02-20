Лютий лютує: четвер в Україні буде морозний
Київ • УНН
В Україні сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями, на дорогах ожеледиця. Температура місцями знизиться до -19°С.
В Україні сьогодні синоптики прогнозують невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура в деяких областях знизиться до -19 °С. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
У четвер, 20 лютого, невеликий сніг пройде у північних, центральних та південних регіонах, на решті території України без істотних опадів.
На дорогах ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західних та північних областях північно-західний, 7 — 12 м/с.
- У Києві сьогодні буде невелика хмарність. Температура повітря вдень -4°.
- У Львові в четвер буде невелика хмарність. Вдень -1°.
- У Луцьку буде ясно, вдень -2°.
- У Рівному сьогодні очікується ясна погода, вдень -5°.
- У Тернополі 20 лютого вдень буде -2°, ясно.
- У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вдень -4°.
- В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вдень 0°.
- В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +3°, хмарно з проясненнями.
- У Чернівцях у четвер - практично безхмарно, вдень -1°.
- У Вінниці сьогодні буде -8°...-3°, хмарно з проясненнями.
- У Житомирі в четвер вдень буде -3°, хмарно з проясненнями.
- У Чернігові стовпчики термометрів покажуть -10°...-3°, хмарно з проясненнями.
- У Черкасах сьогодні буде вдень -3°, похмуро.
- У Кропивницькому температура вдень буде -3°, похмуро.
- У Полтаві - хмарно з проясненнями, температура повітря -9°...-4°.
- В Одесі 20 лютого - невелика хмарність, температура вдень +1°.
- У Херсоні в четвер вдень буде +1°, невелика хмарність, сніг.
- У Миколаєві сьогодні буде невелика хмарність, вдень +1°.
- У Запоріжжі температура вдень 0°, невелика хмарність, сніг.
- У Сумах сьогодні температура повітря вдень буде-5°, невелика хмарність, сніг.
- У Харкові - похмуро, температура вдень -3°, сніг.
- У Дніпрі температура вдень буде -3°, похмуро, сніг.
- У Сімферополі в четвер буде невелика хмарність, -9°...-2°.
- У Краматорську сьогодні буде похмуро, температура вдень -2°, сніг.
- У Сєвєродонецьку - практично безхмарно, температура вдень -1°.
Сьогодні в Україні відзначають День героїв Небесної сотні20.02.25, 05:05 • 33611 переглядiв