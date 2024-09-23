Фейковые британские новостные сайты распространяют ложь о компаниях, работающих в Украине - The Guradian

Веб-сайты фейковых новостей, зарегистрированные в Великой Британии и похожие на надежные британские СМИ, якобы распространяют дезинформацию о западных компаниях, которые работают в Украине. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В статье говорится, что вероятная российская пропагандистская операция вызвала призывы парламентариев изменить закон, чтобы заставить новостные веб-сайты, зарегистрированные в Великобритании, раскрыть свою собственность, как это требуется в ЕС.

Хотя сайты - londoninsider.co.uk и talk-finance.co.uk - являются англоязычными и зарегистрированы в Великобритании, их материалы были подхвачены и распространены в Украине, где высокое доверие к британским СМИ.

Отмечается, что на использование сайтов обратила внимание американская фирма Sarn, которая работает в Украине в секторах энергетики и военной техники. В Sarn говорят, что статьи на двух сайтах ложно обвиняли фирму в торговле оружием, судебном мошенничестве и растрате.

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Похоже, что материалы сайтов созданы искусственным интеллектом, а анализ, проведенный лингвистом, привлеченным компанией Sarn, показал, что оригинальный текст был создан носителем русского языка.

Автором историй был назван настоящий британский журналист, но он сказал в письменном заявлении, что ничего не знал об истории, которую якобы написал для londoninsider.co.uk.

Вызывает чрезвычайную обеспокоенность тот факт, что российская пропагандистская машина использует репутацию Лондона как медиа и финансового центра, чтобы нанести вред западным компаниям, которые работают в Украине, - сказал один из либерал-демократов, законодатель лорд Уоллес.

Он добавил, что информация о владельце СМИ, которая позволит общественности знать, кто контролирует СМИ, является более важной, чем когда-либо прежде, и сказал, что все СМИ, независимо от их размера, должны публиковать информацию о своих владельцах в национальной базе данных.

Этот важный шаг по защите СМИ от политического или экономического вмешательства был введен в действие в Европейском Союзе в марте, и пришло время его ввести здесь, - отметил Уоллес.

Армен Агас, заместитель председателя Сарн, заявил, что компания категорически отвергает "безосновательные и полностью фейковые новости", которые, по его словам, "распространяются" на сайтах под заголовком: "Оружие, деньги и Сарн: как чешско-американская группа обокрала Украину".

"Мы считаем, что мы стали мишенью из-за нашей работы по экономическому развитию в Украине во время конфликта", - добавили они.

Сарн заявил, что привлек экспертов по кибербезопасности и юристов, и что один из сайтов - talk-finance.co.uk - в ответ на юридическое письмо требовал деньги. Другой сайт продолжает публикацию статьи.

Запрос о комментариях был отправлен Guardian talk-finance.co.uk, на адрес Hotmail. Пришел быстрый ответ от неназванного лица, которая сказала, что готова встретиться в "палаточном городке" Кале, так называют район, где проживают искатели убежища и иммигранты, которые планируют пересечь канал в Великобританию.

Запрос на комментарий также был отправлен на электронный адрес на вебсайте londoninsider.co.uk, где сайт описывается как "ведущий цифровой журнал, освещающий последние новости политики, бизнеса, спорта и шоубизнеса".

Был ответ от человека по имени Томас Хенвелл, который сказал, что сайт публикует "новости, основанные на фактах", и предположил, что Сарн пытался его запугать. Они настаивали, что опубликовали много других историй, которые были "непозитивными" для российского правительства.

Но они отказались сказать, кому принадлежит сайт, и в следующем электронном письме описали его как "частное предприятие", которое работает за счет доходов от рекламы. Они отказались говорить по телефону или через Zoom.

Случаи с фейковыми новостными веб-сайтами Великобритании происходят на фоне взрыва российских онлайн-кампаний по дезинформации до и после ее вторжения в Украину.

NewsGuard, компания, которая стремится противостоять дезинформации путем изучения и оценки новостных веб-сайтов, обнаружила, что ложные нарративы об Украине и ее союзниках распространялись в Интернете еще до вторжения в феврале 2022 года, - говорится в статье.

Компания заявила, что развенчала более 250 ложных нарративов, связанных с российско-украинской войной, и обнаружила 627 сайтов, распространяющих эти мифы. Ложные нарративы варьировались от пропагандистских утверждений о том, что сообщения о массовых убийствах российскими войсками в таких местах, как Буча, были "инсценированными", до утверждений о том, что нацистская идеология руководит политическим руководством Украины.

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