США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

Соединенные Штаты Америки ввели ограничения против россиян, которые занимались распространением антиукраинской пропаганды в странах Латинской Америки. Речь идет об Илье Гамбашидзе, основателе московской компании Social Design Agency, и Николае Тупикине, гендиректоре Group Structura LLC. Об этом говорится в пресс-релизе опубликованном на сайте Министерства финансов США, передает УНН.

Мы стремимся разоблачить масштабные российские кампании обмана, направленные на введение избирателей в заблуждение и подорвать доверие к демократическим институтам в Соединенных Штатах и во всем мире. Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами остаются непоколебимыми в защите наших демократических принципов и доверия к нашим выборам - отметил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.

Детали

В пресс-релизе американского ведомства также отметили, что 20 февраля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавили в подсанкционный список двух физических лиц и две организации, которые сотрудничали с правительством российской федерации (рф) для проведения информационной кампании "злонамеренного влияния" за рубежом.

Речь идет об Илье Гамбашидзе ( Gambashidze ), основателе московской компании Social Design Agency ( SDA ), и Николае Тупикине ( Tupikin ), генеральном директоре и нынешнем владельце российской компании Group Structura LLC ( Structura ).

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Компании SDA и Structura были определены как ключевые участники информационной кампании, ответственных за предоставление правительству РФ ряда услуг, включая создание веб-сайтов, предназначенных для имитации правительственных организаций и законных СМИ в Европе.

К осени 2022 года Тупикин и Гамбашидзе реализовали кампанию, которая выдавала себя за новостные веб-сайты, инсценировала видео и фейковые аккаунты в социальных сетях. В частности, Тупикин и Гамбашидзе через SDA и Structura внедрили от имени правительства разветвленную сеть из более 60 веб-сайтов, которые выдавали себя за законные новостные организации и использовали обманчивые учетные записи в социальных сетях для расширения содержания поддельных веб-сайтов. Похоже, что поддельные веб-сайты были созданы для тщательной имитации внешнего вида законных новостных веб-сайтов. Фальшивые веб-сайты включали встроенные изображения и рабочие ссылки на законные сайты и даже использовали страницу принятия файлов cookie имитируемого сайта. - рассказали в ведомстве.

Таким образом москва, используя ряд инструментов, в частности кампании информационной пропаганды и незаконную кибердеятельность, пыталась подорвать интересы Соединенных Штатов и их союзников и партнеров, в том числе в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Европе.

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Российские субъекты влияния все больше адаптируют свои методы, чтобы скрыть свою причастность, развивая огромную экосистему российских прокси-сайтов, персон и организаций, которые создают ложный вид независимых источников новостей. Сегодняшние определения последовали после предыдущих действий OFAC, которые осветили и сорвали глобальные кампании злонамеренного влияния России, которые включали вмешательство США в выборы, попытки подорвать демократию в Молдове, дестабилизирующую деятельность в Украине и работу средств массовой информации, контролируемых российскими спецслужбами, среди прочего. - говорится в пресс-релизе минфина США.

Сегодня OFAC назначил SDA и Structura в соответствии с EO 14024 за то, что они принадлежали или контролировались, или действовали или намеревались действовать от имени или от имени, прямо или косвенно, правительства Российской Федерации.

OFAC внесло Гамбашидзе и Тупикина в админ в соответствии с EO 14024 за то, что они были или были руководителем, должностным лицом, старшим исполнительным служащим или членом совета директоров SDA и Structura , соответственно, лиц, чье имущество и интересы в собственности заблокированы в соответствии с EO 14024 .

С полным списком подсанкционных лиц связанных с рф можно ознакомиться здесь.