США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  71266 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  81449 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  115096 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  130867 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  131826 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127410 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125078 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  237536 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142915 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
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15 марта 2024, 12:36  •  356623 просмотра

США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

США ввели санкции против двух российских физических и юридических лиц за проведение злонамеренной дезинформационной кампании, направленной на Латинскую Америку, выдавая себя за легитимные СМИ и используя фейковые аккаунты в социальных сетях для распространения антиукраинской пропаганды.

Война •   •  15829 просмотра
США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

Ценности, патриотизм, объединение: "МХП-Громаді" поддержал культурных проектов на более 70 млн грн за два года полномасштабной войны

С начала полномасштабной войны Благотворительный фонд "МХП-Громаді" выделил более 70 миллионов гривен на поддержку культурных проектов, ориентированных на ценности, патриотизм и единство.

Общество •   •  13212 просмотра
Ценности, патриотизм, объединение: "МХП-Громаді" поддержал культурных проектов на более 70 млн грн за два года полномасштабной войны

Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ

Испания может вскоре передать Вооруженным силам Украины еще 20 основных боевых танков Leopard 2A4, но поскольку машины находят на консервации для их предварительного ремонта требуется время.

Война •   •  16993 просмотра
Испания передаст Украине еще 20 танков Leopard 2A4 - СМИ

Mind Entrepreneur Summit. Предпринимательство как будущее Украины

Ведущее бизнес-издание Mind проводит Mind Entrepreneur Summit - самую большую и полезную конференцию для малого и среднего бизнеса Украины!.

Новости Бизнеса •   •  10536 просмотра
Mind Entrepreneur Summit. Предпринимательство как будущее Украины

В Украине почти 30 тысяч человек считается без вести пропавшими при особых обстоятельствах - Офис Омбудсмена

По данным украинских правозащитников, почти 30 000 человек, включая детей, гражданских лиц и военнопленных, считаются пропавшими без вести или незаконно лишенными свободы из-за вооруженной агрессии России против Украины.

Общество •   •  16162 просмотра
В Украине почти 30 тысяч человек считается без вести пропавшими при особых обстоятельствах - Офис Омбудсмена

В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой

В Facebook, Instagram и Messenger произошел сбой в работе, пользователи сообщали о проблемах с приложением, веб-сайтом и входом, согласно данным Downdetector.

Технологии •   •  13352 просмотра
В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой

"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал правозащитницу и журналистку Лутфие Зудиеву

Подконтрольный россии суд в Крыму оштрафовал правозащитницу Лутфию Зудиеву на 2 500 рублей за якобы нарушение российского законодательства об "иностранных агентах", поскольку она не указала такой статус в своих личных сообщениях в Facebook.

Криминал и ЧП •   •  14552 просмотра
"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал правозащитницу и журналистку Лутфие Зудиеву

Херсонщина: россияне обстреляли село Казацкое, травмирована женщина

73-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована в результате российского обстрела села Казацкое в Херсонской области.

Война •   •  16956 просмотра
Херсонщина: россияне обстреляли село Казацкое, травмирована женщина

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing переживает кризис на фоне проблем с безопасностью и рассматривает возможность продажи активов.

Экономика •   •  68263 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Табурец опроверг фейк о том, что в школах и детсадах Черкасс якобы размещают военных-иностранцев

Игорь Табурец, председатель Черкасской областной военной администрации, опроверг фейк российской пропаганды о том, что польские, немецкие и французские солдаты дислоцируются в школах и детских садах Черкасс.

Общество •   •  18145 просмотра
Табурец опроверг фейк о том, что в школах и детсадах Черкасс якобы размещают военных-иностранцев