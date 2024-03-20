рф активизировала кампанию дискредитации Украины на Ближнем Востоке: в Каире посольства разных государств засыпают пропагандистскими бумажками

Государство-агрессор россия активизировала дезинформационную кампанию против нашего государства на Ближнем Востоке. Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, среди задач кремля - оправдать захватническую войну и дискредитировать Украину, передает УНН.

Детали

По данным разведки, задача очередной гибридной операции кремля:

оправдать захватническую войну;

дискредитировать Украину и государства Запада;

навязать неприемлемые условия переговоров;

улучшить собственное положение в регионе;

а также - добиться уменьшения экономического и политического давления, которое москва испытывает из-за агрессии и совершения военных преступлений.

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В ГУР отмечают, что для достижения указанных целей россия усиленно использует свою агентурную сеть, средства пропаганды и дипломатические представительства.

"... сотрудники российского посольства в Египте получили указания из кремля провести ряд встреч под дипломатическим прикрытием для распространения дезинформации о войне и осуществления вербовочных мероприятий.

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Также в рамках операции россияне рассылают в посольства других государств в Каире пропагандистские материалы, в которых оправдывают ведение войны против Украины", - говорится в сообщении.

По данным разведки, речь идет, в частности, о двух бумажках под названиями: "О роли Запада в конфликте на Украине" и "О ситуации вокруг Украины".

"В указанных материалах подана путинская версия истории Украины с момента краха Советского Союза, а террористическая агрессивная россия представлена как жертва. Ключевая идея, которую продвигает кремль на Ближнем Востоке - безальтернативность навязанного им сценария завершения войны. Он включает лишение Украины военной помощи со стороны Запада, прекращение боевых действий Силами безопасности и обороны нашего государства, сохранение москвой контроля над оккупированными украинскими территориями и другие глупости вроде "вечного внеблокового статуса", "денацификации" и "демилитаризации", - резюмировали в разведке.

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