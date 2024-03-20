рф активизировала кампанию дискредитации Украины на Ближнем Востоке: в Каире посольства разных государств засыпают пропагандистскими бумажками

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
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Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  125428 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124624 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  223103 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142815 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134561 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132633 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

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Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  192044 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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Удар рф по Харькову: под завалами могут находиться до 10 человек - ОВА

Украине нужна ПВО: Умеров рассказал партнерам, как рф отказалась от КАБов после потери трех Су-34 за день

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины министр обороны Украины Рустем Умеров привел наглядный пример того, как системы противовоздушной обороны влияют на ситуацию на поле боя, заявив, что когда украинские системы ПВО сбили три российских бомбардировщика за день, Россия прекратила применение авиабомб на одном из самых горячих участков фронта более чем на 11 недель.

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Постоянные вражеские обстрелы Сумщины: в одной из громад осталось 80 семей с детьми, их планируют принудительно эвакуировать

Более 200 человек покинули громаду Большой Писаревки в Сумской области из-за интенсивных обстрелов со стороны россии, а 80 семей с детьми остались, и планируется принудительная эвакуация детей.

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Украина ожидает усиления санкционного давления на Россию и быстрых решений по конфискации российских активов, а также продолжения военной поддержки со стороны ЕС.

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В Украине закрепили в законодательстве возможность таможенного оформления биометана: что это значит

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