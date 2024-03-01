россия привлекла к спецоперации "Майдан-3" суркова и кириенко - Юсов

россия привлекла к распространению российских нарративов и влияния на общественно-политическую ситуацию в Украине бывшего помощника президента рф владимира путина владислава суркова и заместителя главы администрации кремля сергея кириенка. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

Что касается конкретных фамилий.. Так кириенко, так сурков. Понятно, что все коллаборационисты-предатели, которых приютила сейчас московия, будут так или иначе в этом задействованы - указал Юсов.

Он отметил, что в списке, кого рф может привлечь к спецоперации "Майдан-3" есть и лица, которые сегодня находятся в Украине.

"К сожалению, есть и фамилии тех людей, которые сейчас находятся на территории Украины как объекты влияния. Это не значит, что они уже согласились. Эта информация проверяется, уточняется", - сказал Юсов.

По его словам, контрразведывательные мероприятия в Украине продолжаются постоянно и не останавливаются.

"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию