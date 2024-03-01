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россия привлекла к спецоперации "Майдан-3" суркова и кириенко - Юсов

россия привлекла к спецоперации "Майдан-3" суркова и кириенко - Юсов

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 10:15  •  5440 просмотра

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россия поручила бывшему помощнику путина владиславу суркову и заместителю главы администрации кремля сергею кириенко распространять российское влияние в Украине и дестабилизировать ситуацию в стране.

россия привлекла к распространению российских нарративов и влияния на общественно-политическую ситуацию в Украине бывшего помощника президента рф владимира путина владислава суркова и заместителя главы администрации кремля сергея кириенка. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН

Что касается конкретных фамилий.. Так кириенко, так сурков. Понятно, что все коллаборационисты-предатели, которых приютила сейчас московия, будут так или иначе в этом задействованы

- указал Юсов.

Он отметил, что в списке, кого рф может привлечь к спецоперации "Майдан-3" есть и лица, которые сегодня находятся в Украине.

"К сожалению, есть и фамилии тех людей, которые сейчас находятся на территории Украины как объекты влияния. Это не значит, что они уже согласились. Эта информация проверяется, уточняется", - сказал Юсов.

По его словам, контрразведывательные мероприятия в Украине продолжаются постоянно и не останавливаются. 

"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию1 марта 2024, 08:57 • 18278 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ukrainaУкраина
росія залучила до спецоперації "Майдан-3" суркова та кирієнка - Юсов
Yusov: Russia involved Surkov and Kiriyenko in Maidan-3 special operation
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