россия привлекла к спецоперации "Майдан-3" суркова и кириенко - Юсов
Киев • УНН
россия поручила бывшему помощнику путина владиславу суркову и заместителю главы администрации кремля сергею кириенко распространять российское влияние в Украине и дестабилизировать ситуацию в стране.
россия привлекла к распространению российских нарративов и влияния на общественно-политическую ситуацию в Украине бывшего помощника президента рф владимира путина владислава суркова и заместителя главы администрации кремля сергея кириенка. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.
Что касается конкретных фамилий.. Так кириенко, так сурков. Понятно, что все коллаборационисты-предатели, которых приютила сейчас московия, будут так или иначе в этом задействованы
Он отметил, что в списке, кого рф может привлечь к спецоперации "Майдан-3" есть и лица, которые сегодня находятся в Украине.
"К сожалению, есть и фамилии тех людей, которые сейчас находятся на территории Украины как объекты влияния. Это не значит, что они уже согласились. Эта информация проверяется, уточняется", - сказал Юсов.
По его словам, контрразведывательные мероприятия в Украине продолжаются постоянно и не останавливаются.
"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию1 марта 2024, 08:57 • 18278 просмотров
россия привлекла к спецоперации "Майдан-3" суркова и кириенко - Юсов
россия поручила бывшему помощнику путина владиславу суркову и заместителю главы администрации кремля сергею кириенко распространять российское влияние в Украине и дестабилизировать ситуацию в стране.
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