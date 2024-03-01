росія залучила до спецоперації "Майдан-3" суркова та кирієнка - Юсов
Київ • УНН
росія доручила колишньому помічнику путіна владиславу суркову та заступнику голови адміністрації кремля сергію кирієнку поширювати російський вплив в Україні та дестабілізувати ситуацію в країні.
росія залучила до поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні колишнього помічника президента рф володимира путіна владислава суркова та заступника глави адміністрації кремля сергія кирієнка. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Що стосується конкретних прізвищ.. Так кирієнко, так сурков. Зрозуміло, що всі колаборанти-зрадники, яких прихистила наразі московія, будуть так чи інакше в цьому задіяні
Він зазначив, що у списку, кого рф може залучити до спецоперації "Майдан-3"є й особи, які сьогодні перебувають в Україні.
"На жаль, є і прізвища тих людей, які зараз перебувають на території України як об'єкти впливу. Це не означає, що вони вже погодились. Ця інформація перевіряється, уточннюється", – сказав Юсов.
За його словами, контррозвідувальні заходи в Україні тривають постійно і не зупиняються.
"Майдан - 3": Юсов розповів, скільки рф витратила на спецоперацію 01.03.24, 10:57 • 26904 перегляди