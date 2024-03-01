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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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росія залучила до спецоперації "Майдан-3" суркова та кирієнка - Юсов

Київ • УНН

 • 29627 перегляди

росія доручила колишньому помічнику путіна владиславу суркову та заступнику голови адміністрації кремля сергію кирієнку поширювати російський вплив в Україні та дестабілізувати ситуацію в країні.

росія залучила до спецоперації "Майдан-3" суркова та кирієнка - Юсов

росія залучила до поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні колишнього помічника президента рф володимира путіна владислава суркова та заступника глави адміністрації кремля сергія кирієнка. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає УНН

Що стосується конкретних прізвищ.. Так кирієнко, так сурков. Зрозуміло, що всі колаборанти-зрадники, яких прихистила наразі московія, будуть так чи інакше в цьому задіяні

- вказав Юсов.

Він зазначив, що у списку, кого рф може залучити до спецоперації "Майдан-3"є й особи, які сьогодні перебувають в Україні.

"На жаль, є і прізвища тих людей, які зараз перебувають на території України як об'єкти впливу. Це не означає, що вони вже погодились. Ця інформація перевіряється, уточннюється", – сказав Юсов.

За його словами, контррозвідувальні заходи в Україні тривають постійно і не зупиняються. 

"Майдан - 3": Юсов розповів, скільки рф витратила на спецоперацію 01.03.24, 10:57 • 26904 перегляди

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