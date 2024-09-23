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Фейкові британські новинні сайти поширюють брехню про компанії, що працюють в Україні - The Guradian

Фейкові британські новинні сайти поширюють брехню про компанії, що працюють в Україні - The Guradian

Київ • УНН

 • 66922 перегляди

Виявлено фейкові новинні сайти, зареєстровані у Великій Британії, які поширюють дезінформацію про західні компанії в Україні. Парламентарі закликають змінити закон, щоб змусити такі сайти розкривати інформацію про власників.

Веб-сайти фейкових новин, зареєстровані у Великій Британії та схожі на надійні британські ЗМІ, нібито поширюють дезінформацію про західні компанії, які працюють в Україні. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

У статті йдеться, що ймовірна російська пропагандистська операція викликала заклики парламентарів змінити закон, щоб змусити новинні вебсайти, зареєстровані у Великій Британії, розкрити свою власність, як це вимагається в ЄС.

Хоча сайти - londoninsider.co.uk і talk-finance.co.uk – є англомовними та зареєстровані у Великій Британії, їхні матеріали були підхоплені та поширені в Україні, де висока довіра до британських ЗМІ.

Зазначається, що на використання сайтів звернула увагу американська фірма Sarn, яка працює в Україні в секторах енергетики та військової техніки. У Sarn кажуть, що статті на двох сайтах неправдиво звинувачували фірму в торгівлі зброєю, судовому шахрайстві та розтраті.

США запровадили санкції проти росіян, які створювати фейкові сайти урядових організацій та впливових ЗМІ для поширення російської пропаганди20.03.24, 20:29 • 105374 перегляди

Схоже, що матеріали сайтів створені штучним інтелектом, а аналіз, проведений лінгвістом, залученим компанією Sarn, показав, що оригінальний текст був створений носієм російської мови.

Автором історій було названо справжнього британського журналіста, але він сказав у письмовій заяві, що нічого не знав про історію, яку нібито написав для londoninsider.co.uk.

Викликає надзвичайно занепокоєння той факт, що російська пропагандистська машина використовує репутацію Лондона як медіа та фінансового центру, щоб завдати шкоди західним компаніям, які працюють в Україні,

- сказав один із ліберал-демократів, законодавець лорд Воллес.

Він додав, що інформація щодо власника ЗМІ, яка дозволить громадськості знати, хто контролює ЗМІ, є більш важливою, ніж будь-коли раніше, і сказав, що всі ЗМІ, незалежно від їх розміру, повинні публікувати інформацію про своїх власників у національній базі даних.

Цей важливий крок щодо захисту ЗМІ від політичного чи економічного втручання було введено в дію в Європейському Союзі в березні, і настав час його запровадити тут,

- зазначив Воллес.

Армен Агас, заступник голови Сарн, заявив, що компанія категорично відкидає "безпідставні та повністю фейкові новини", які, за його словами, "розповсюджуються" на сайтах під заголовком: "Зброя, гроші та Сарн: як чесько-американська група обікрала Україну".

"Ми вважаємо, що ми стали мішенню через нашу роботу з економічного розвитку в Україні під час конфлікту", - додали вони.

Сарн заявив, що залучив експертів із кібербезпеки та юристів, і що один із сайтів – talk-finance.co.uk – у відповідь на юридичний лист вимагав гроші. Інший сайт продовжує публікацію статті.

Запит про коментарі був надісланий Guardian talk-finance.co.uk, на адресу Hotmail. Надійшла швидка відповідь від неназваної особи, яка сказала, що готова зустрітися в "наметовому містечку" Кале, так називають район, де проживають шукачі притулку та іммігранти, які планують перетнути канал до Великої Британії.

Запит на коментар також було надіслано на електронну адресу на вебсайті londoninsider.co.uk, де сайт описується як "провідний цифровий журнал, що висвітлює останні новини політики, бізнесу, спорту та шоубізнесу".

Була відповідь від особи на ім’я Томас Хенвелл, який сказав, що сайт публікує "новини, засновані на фактах", і припустив, що Сарн намагався його залякати. Вони наполягали, що опублікували багато інших історій, які були "непозитивними" для російського уряду.

Але вони відмовилися сказати, кому належить сайт, і в наступному електронному листі описали його як "приватне підприємство", яке працює за рахунок доходів від реклами. Вони відмовилися говорити телефоном чи через Zoom.

Випадки з фейковими новинними вебсайтами Великої Британії відбуваються на тлі вибуху російських онлайн-кампаній з дезінформації до та після її вторгнення в Україну.

NewsGuard, компанія, яка прагне протистояти дезінформації шляхом вивчення та оцінки новинних вебсайтів, виявила, що неправдиві наративи про Україну та її союзників поширювалися в Інтернеті ще до вторгнення в лютому 2022 року,

- йдеться у статті.

Компанія заявила, що розвінчала понад 250 неправдивих наративів, пов’язаних з російсько-українською війною, і виявила 627 сайтів, які поширюють ці міфи. Неправдиві наративи варіювалися від пропагандистських тверджень про те, що повідомлення про масові вбивства російськими військами в таких місцях, як Буча, були "інсценованими", до тверджень про те, що нацистська ідеологія керує політичним керівництвом України.

Meta забороняє RT та інші російські державні ЗМІ на своїх платформах17.09.24, 06:05 • 33840 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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