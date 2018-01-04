Могерини считает неприемлемым сохранение американского эмбарго в отношении Кубы

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 30977 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 73370 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 94162 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 107960 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 129675 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 153042 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 117378 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 137313 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 188971 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 288685 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
73%
Популярные новости

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 148871 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 58074 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 219918 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 48971 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 163711 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 164005 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 220237 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 433390 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 388300 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 473039 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 21746 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 21923 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 31322 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 49184 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 58274 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Могерини считает неприемлемым сохранение американского эмбарго в отношении Кубы

Киев • УНН

 • 9759 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает неприемлемым сохранение американского торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы. Об этом она заявила в среду, выступая с лекцией перед Гаванский студентами, передает УНН.

Могерини считает неприемлемым сохранение американского эмбарго в отношении Кубы

“Блокада — это не решение. Мы, европейцы, говорили об этом нашим американским друзьям. И мы постоянно заявляем об этом в ООН, в последний раз — 1 ноября прошлого года”, - сказала Могерини, которая Заражение находится на Кубе с двухдневным рабочим визитом.

По ее словам, единственный эффект от эмбарго — ухудшение качества жизни кубинцев. “Блокада — незаконна и отжила свой срок. ЕС продолжит прилагать усилия с целью положить конец торгово-экономическом эмбарго”, - отметила глава европейской дипломатии.

Могерини также указала на то, что от американского эмбарго в отношении Кубы страдают и европейские граждане и компании. “Блокада оказывает негативное влияние на экономические и торговые отношения ЕС с Кубой”, — подчеркнула верховный представитель ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рауль Кастро уйдет с поста председателя Госсовета Кубы в 2018 году

Следует напомнить, что США разорвали дипломатические связи с Кубой еще в далеком 1961 году. Это был ответ на национализацию американской собственности на “острове свободы”. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. По данным кубинских властей, “блокада” (так официальная Гавана называет эмбарго) со стороны США за весь период своего действия нанесла ущерб экономике в размере 130,2 млрд долларов США.

Начиная с 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение ГА ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств — членов всемирной организации, в том числе Россия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куба почтила память Фиделя Кастро в первую годовщину его смерти

Как ранее сообщало УНН, Соединенные Штаты Америки с 9 ноября ужесточили санкции против Кубы. Однако еще в декабре 2014 года, выступая по телевидению, президенты США (Барак Обама) и Кубы (Рауль Кастро) одновременно заявили о нормализации отношений между их странами. Стороны пришли к домовилености об открытии американского посольства в Гаване и по ряду других гуманитарных и финансовых вопросов. В 2016 году “The Rolling Stones” впервые выступили на Кубе, где рок-музыка около пол-века была запретной. Концерт посетили 1200000 зрителей. Однако 29 сентября США отозвали 60% дипломатического персонала в Гаване. Причина — “звуковые атаки” на американцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.69
Bitcoin
$79,069.10
S&P 500
$5,108.15
Tesla
$237.06
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,984.24
Ethereum
$1,563.41