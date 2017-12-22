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Куба подякувала Росії за підтримку в боротьбі проти американського ембарго

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Куба вдячна Росії за незмінну підтримку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН про необхідність скасування американського торгово-економічного ембарго. Про це у четвер під час бесіді з корреспонеднтом ТАСС заявив депутат, заступник голови комісії з міжнародних справ кубинської Національної асамблеї народної влади (однопалатного парламенту) Роландо Гонсалес, інформує УНН

Куба подякувала Росії за підтримку в боротьбі проти американського ембарго

Починаючи з 1992 року Куба щорічно подає на розгляд ГА ООН проект резолюції про необхідність скасування американського ембарго. На підтримку документа незмінно голосує переважна більшість держав — членів всесвітньої організації, в тому числі Росія.

“Ми вдячні Росії за те, що вона щороку підтримує резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про необхідність скасування торгово-економічної блокади Куби з боку США. Для нас це є символом дружби і солідарності”, — зазначив він після чергового пленарного засідання вищого кубинського законодавчого органу.

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За словами співрозмовника агентства, Гавана цінує і те, що російський парламент щороку приймає звернення до Генасамблеї ООН та парламентів держав-членів всесвітньої організації зняття з Куби ембарго.

“Для нас це дуже важливо, оскільки ми вважаємо, що ця блокада носить екстериторіальний характер, порушує права кубинців і є головною перешкодою для розвитку економіки країни”, — вказав заступник голови комісії з міжнародних справ.

Слід нагадати, що США розірвали дипломатичні зв’язки із Кубою ще у далекому 1961 році. Це була відповідь на націоналізацію американської власності на “острові свободи”. Після цього Вашингтон оголосив про введення відносно Куби торгово-економічного ембарго. За даними кубинської влади, “блокада” (так офіційна Гавана називає ембарго) з боку США за весь період своєї дії завдала шкоди економіці в розмірі 130,2 млрд доларів США.

Як раніше повідомляло УНН, Сполучені Штати Америки з 9 листопада посилили санкції проти Куби. Проте ще у грудні 2014 року, виступаючи по телебаченню, президенти США (Барак Обама) та Куби (Рауль Кастро) одночасно заявили про нормалізацію відносин між їхніми країнами. Сторони дійшли домовленості щодо відкриття американського посольства у Гавані та по низці інших гуманітарних та фінансових питань. У 2016 році “The Rolling Stones” вперше виступили на Кубі, де рок-музика близько пів-століття була забороненою. Концерт відвідали 1 мільйон 200 тисяч глядачів. Однак 29 вересня США відкликали 60% дипломатичного персоналу в Гавані. Причина — “звукові атаки” на американців.

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