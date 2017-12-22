Куба поблагодарила Россию за поддержку в борьбе против американского эмбарго

Начиная с 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение ГА ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств — членов всемирной организации, в том числе Россия.

“Мы благодарны России за то, что она ежегодно поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости отмены торгово-экономической блокады Кубы со стороны США. Для нас это является символом дружбы и солидарности”, - отметил он после очередного пленарного заседания высшего кубинского законодательного органа.

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По словам собеседника агентства, Гавана ценит и то, что российский парламент ежегодно принимает обращение к Генассамблее ООН и парламентам государств-членов всемирной организации о снятии с Кубы эмбарго.

“Для нас это очень важно, поскольку мы считаем, что эта блокада носит экстерриториальный характер, нарушает права кубинцев и является главным препятствием для развития экономики страны”, — отметил заместитель председателя комиссии по международным делам.

Следует напомнить, что США разорвали дипломатические связи с Кубой еще в далеком 1961 году. Это был ответ на национализацию американской собственности на “острове свободы”. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. По данным кубинских властей, “блокада” (так официальная Гавана называет эмбарго) со стороны США за весь период своего действия нанесла ущерб экономике в размере 130,2 млрд долларов США.

Как ранее сообщало УНН, Соединенные Штаты Америки с 9 ноября ужесточили санкции против Кубы. Однако еще в декабре 2014 года, выступая по телевидению, президенты США (Барак Обама) и Кубы (Рауль Кастро) одновременно заявили о нормализации отношений между их странами. Стороны пришли к соглашению относительно открытия американского посольства в Гаване и по ряду других гуманитарных и финансовых вопросов. В 2016 году “The Rolling Stones” впервые выступили на Кубе, где рок-музыка около пол-века была запретной. Концерт посетили 1,2 млн зрителей. Однако 29 сентября США отозвали 60% дипломатического персонала в Гаване. Причина — “звуковые атаки” на американцев.