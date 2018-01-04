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Федеріка Могеріні вважає неприйнятним збереження американського ембарго відносно Куби

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні вважає неприйнятним збереження американського торгово-економічного ембарго відносно Куби. Про це вона заявила в середу, виступаючи з лекцією перед Гаванський студентами, передає УНН.

Федеріка Могеріні вважає неприйнятним збереження американського ембарго відносно Куби

“Блокада — це не рішення. Ми, європейці, говорили про це нашим американським друзям. І ми постійно заявляємо про це в ООН, в останній раз — 1 листопада минулого року”, — сказала Федеріка Могеріні, яка зазар перебуває на Кубі з дводенним робочим візитом.

За її словами, єдиний ефект від ембарго — погіршення якості життя кубинців. “Блокада — незаконна і віджила своє. ЄС продовжить докладати зусиль з метою покласти край торгово-економічному ембарго”, — зазначила глава європейської дипломатії.

Федеріка Могеріні також вказала на те, що від американського ембарго відносно Куби страждають і європейські громадяни і компанії. “Блокада робить негативний вплив на економічні та торговельні відносини ЄС з Кубою”, — підкреслила верховний представник ЄС.

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Слід нагадати, що США розірвали дипломатичні зв’язки із Кубою ще у далекому 1961 році. Це була відповідь на націоналізацію американської власності на “острові свободи”. Після цього Вашингтон оголосив про введення відносно Куби торгово-економічного ембарго. За даними кубинської влади, “блокада” (так офіційна Гавана називає ембарго) з боку США за весь період своєї дії завдала шкоди економіці в розмірі 130,2 млрд доларів США.

Починаючи з 1992 року Куба щорічно подає на розгляд ГА ООН проект резолюції про необхідність скасування американського ембарго. На підтримку документа незмінно голосує переважна більшість держав — членів всесвітньої організації, в тому числі Росія.

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Як раніше повідомляло УНН, Сполучені Штати Америки з 9 листопада посилили санкції проти Куби. Проте ще у грудні 2014 року, виступаючи по телебаченню, президенти США (Барак Обама) та Куби (Рауль Кастро) одночасно заявили про нормалізацію відносин між їхніми країнами. Сторони дійшли домовиленості щодо відкриття американського посольства у Гавані та по низці інших гуманітарних та фінансових питань. У 2016 році “The Rolling Stones” вперше виступили на Кубі, де рок-музика близько пів-століття була забороненою. Концерт відвідали 1 мільйон 200 тисяч глядачів. Однак 29 вересня США відкликали 60% дипломатичного персоналу в Гавані. Причина — “звукові атаки” на американців.

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