Куба вшанувала пам'ять Фіделя Кастро в першу річницю його смерті

Віддати данину пам'яті команданте зібралися кілька тисяч студентів з усіх університетів кубинської столиці. На заході були присутні заступник голови Держради, другий секретар ЦК Компартії Куби Хосе Рамон Мачадо Вентура, перший заступник голови Держради і Ради міністрів Мігель Діас-Канель і інші члени уряду і визначні партійні функціонери.

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Зауважимо, що Голови Держради і Ради міністрів Куби Рауля Кастро, молодшого брата Фіделя, на концерті не було. Ніяких офіційних заходів з його участю в суботу на Кубі не проводилося.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Рі Йонг Хо здійснив офіційний візит на Кубу, де йогоприйняв голова державних та міністерських рад, генерал армії Рауль Кастро, очільник зовнішньополітичного відомства КНДР передав "усні вітання" генералу армії Раулю Кастро від лідера КНДР Кім Чен Ина та "висловив слова співчуття" з приводу першої річниці смерті Фіделя Кастро.