Помер Фідель Кастро
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Лідер кубинської революції Фідель Кастро помер у віці 90 років, передає УНН з посиланням на Bild.
Про це повідомив його брат Рауль Кастро.
Зазначимо, що Ф.Кастро займав пост глави державної ради і ради міністрів Куби впродовж 30 років, з 1976 року. Він також здійснював функції головнокомандувача революційними збройними силами і керував радою національної оборони країни.
Ф.Кастро передав свої повноваження брату Раулю в 2006 році, в зв’язку з погіршенням стану здоров’я.
Як повідомляв УНН, лідер кубинської революції Фідель Кастро виступив на закритті VII з’їзду ЦК Компартії Куби і попередив про небезпеки, які чекають планету Земля.