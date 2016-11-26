Помер Фідель Кастро

Про це повідомив його брат Рауль Кастро.

Зазначимо, що Ф.Кастро займав пост глави державної ради і ради міністрів Куби впродовж 30 років, з 1976 року. Він також здійснював функції головнокомандувача революційними збройними силами і керував радою національної оборони країни.

Ф.Кастро передав свої повноваження брату Раулю в 2006 році, в зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Як повідомляв УНН, лідер кубинської революції Фідель Кастро виступив на закритті VII з’їзду ЦК Компартії Куби і попередив про небезпеки, які чекають планету Земля.