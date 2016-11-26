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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Умер Фидель Кастро

Киев • УНН

 • 19090 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Лидер кубинской революции Фидель Кастро умер в возрасте 90 лет, передает УНН со ссылкой на Bild.

Умер Фидель Кастро

Об этом сообщил его брат Рауль Кастро.

Отметим, что Ф.Кастро занимал пост главы государственного совета и совета министров Кубы на протяжении 30 лет, с 1976 года. Он также осуществлял функции главнокомандующего революционными вооруженными силами и руководил советом национальной обороны страны.

Ф.Кастро передал свои полномочия брату Раулю в 2006 году, в связи с ухудшением состояния здоровья.

Как сообщал УНН, лидер кубинской революции Фидель Кастро выступил на закрытии VII съезда ЦК Компартии Кубы и предупредил об опасностях, которые ждут планету Земля.

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