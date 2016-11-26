Умер Фидель Кастро
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Лидер кубинской революции Фидель Кастро умер в возрасте 90 лет, передает УНН со ссылкой на Bild.
Об этом сообщил его брат Рауль Кастро.
Отметим, что Ф.Кастро занимал пост главы государственного совета и совета министров Кубы на протяжении 30 лет, с 1976 года. Он также осуществлял функции главнокомандующего революционными вооруженными силами и руководил советом национальной обороны страны.
Ф.Кастро передал свои полномочия брату Раулю в 2006 году, в связи с ухудшением состояния здоровья.
Как сообщал УНН, лидер кубинской революции Фидель Кастро выступил на закрытии VII съезда ЦК Компартии Кубы и предупредил об опасностях, которые ждут планету Земля.