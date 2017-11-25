Лідер Куби Рауль Кастро провів зустріч з очільником МЗС КНДР

"На братській зустрічі обидві сторони відзначили історичні зв'язки дружби, що існують між двома країнами, і обговорювали міжнародні питання, що становлять спільний інтерес" - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що очільник зовнішньополітичного відомства КНДР передав "усні вітання" генералу армії Раулю Кастро від лідера КНДР Кім Чен Ина та "висловив слова співчуття" з приводу першої річниці смерті Фіделя Кастро.

на зустрічі також був посол КНДР на Кубі Пак Чанг Юл та міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес Паррілья.

Нагадаємо, Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос зустрівся в понеділок у Гавані з головою Держради і Ради міністрів Куби Раулем Кастро. Глави держав обговорили двосторонні відносини, реалізацію мирної угоди в Колумбії та інші актуальні питання міжнародного порядку денного.