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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 62049 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 41435 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 52097 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 61567 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 111962 просмотра

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Лидер Кубы Рауль Кастро провел встречу с главой МИД КНДР

Лидер Кубы Рауль Кастро провел встречу с главой МИД КНДР

Киев  •  УНН

 • 12013 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ри Йонг Хо совершил официальный визит на Кубу, где его принял председатель государственных и министерских советов, генерал армии Рауль Кастро. Об этом сообщает Radio Rebelde, передает УНН.

"На братской встречи обе стороны отметили исторические связи дружбы, существующие между двумя странами, и обсуждали международные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства КНДР передал "устные поздравления" генералу армии Раулю Кастро от лидера КНДР Ким Чен Ына и "выразил слова соболезнования" по поводу первой годовщины смерти Фиделя Кастро .

На встрече также посол КНДР на Кубе Пак Чанг Юл и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Напомним, Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос встретился в понедельник в Гаване с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Раулем Кастро. Главы государств обсудили двусторонние отношения, реализацию мирного соглашения в Колумбии и другие актуальные вопросы международной повестки дня.

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