Лидер Кубы Рауль Кастро провел встречу с главой МИД КНДР

"На братской встречи обе стороны отметили исторические связи дружбы, существующие между двумя странами, и обсуждали международные вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства КНДР передал "устные поздравления" генералу армии Раулю Кастро от лидера КНДР Ким Чен Ына и "выразил слова соболезнования" по поводу первой годовщины смерти Фиделя Кастро .

На встрече также посол КНДР на Кубе Пак Чанг Юл и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Напомним, Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос встретился в понедельник в Гаване с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Раулем Кастро. Главы государств обсудили двусторонние отношения, реализацию мирного соглашения в Колумбии и другие актуальные вопросы международной повестки дня.