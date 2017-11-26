Куба почтила память Фиделя Кастро в первую годовщину его смерти

Отдать дань памяти команданте собрались несколько тысяч студентов из всех университетов кубинской столицы. На мероприятии присутствовали заместитель председателя Госсовета, второй секретарь ЦК Компартии Кубы Хосе Рамон Мачадо Вентура, первый заместитель председателя Госсовета и Совета министров Мигель Диас-Канель и другие члены правительства и видные партийные функционеры.

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Заметим, что Председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро, младшего брата Фиделя, на концерте не было. Никаких официальных мероприятий с его участием в субботу на Кубе не проводилось.

Напомним, Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ри Йонг Хо совершил официальный визит на Кубу, где йогоприйняв председатель государственных и министерских советов, генерал армии Рауль Кастро, глава внешнеполитического ведомства КНДР передал "устные поздравления" генералу армии Раулю Кастро от лидера КНДР Ким Чен ина и "выразил слова соболезнования" по поводу первой годовщины смерти Фиделя Кастро.